Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi - Son Dakika

Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi

6 saat önce

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında aç kalan köpeklerin birbirini yemesiyle ilgili denetim yapması için müfettiş istedi, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kaymakam Şafak Gürçam hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi, System.String[]

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkanı Nesrin Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağında aç kalan köpeklerin birbirini yemesiyle ilgili denetim yapması için müfettiş istedi, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Kaymakam Şafak Gürçam hakkında soruşturma açılmasını talep etti.


Çıtırık, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağındaki vahşetle ilgili yaptığı açıklamada, 10 yıldır Kozan Belediyesinin veteriner hekim alıp kısırlaştırma yapması taleplerinin kabul edilmediğini ileri sürdü.


Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın da, aynı şekilde bir veteriner hekim alarak kısırlaştırma yapması taleplerinin sürekli olarak "Kasa boşaltılmış, para yok, o barınağa bir kuruş bile harcayamayız" diyerek geri çevirdiğini söyleyen Çıtırık, "6 yıldır belediyeden barınağa bir şişe süt dahi alınmamış, 350 hayvanın yaşamı, orada çalışan hayvan severin duyarlı vatandaşlardan sağladığı bağışlar ile sürdürülmüştür. Başkan Kızım Özgan, bu hayvan severi toplamalara karşı çıkıyor diye barınaktan atmış ve geceleri köpek toplayan kişileri barınağın başına getirmiştir. Depo mama dolu olmasına rağmen, hayvanlar yiyip içip kaka ve çiş yapıp etrafı kirletmesinler diye aç bırakılmaya başlanmıştır. Bu aşamada Büyükşehir Belediyesinin Kozan Barınağında çalışmak üzere görevlendirdiği bir veteriner hekim, haftada 1-2 kez gelerek tamamen göstermelik kısırlaştırma yapmaya başlamış, fakat kısırlaştırdığı hayvanların sonraki tedavilerini bile yapmadan öylece bırakıp gitmiştir" ifadelerini kullandı.


Bir süre önce çekilen hayvanların birbirini yedikleri görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından barınakta inceleme yapan Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın da açıklamasının belediyenin resmi sitesinde yayınlandığını hatırlatan Çıtırık, "Barınakta, bir mülki amire yakışmayacak "dedikodu" üslubu ile gönüllüleri suçlamış, hayvanların birbirlerini açlıktan yemediklerini dayanaksız olarak belediyeyi korumak için ifade etmiştir. Bu hayvanların birbirini yediği video korona virüs yasaklarından önce olmasına rağmen, bu olayı bu yasaklara bağlayarak belediyeyi savunmuştur" dedi.


Kaymakam Gürçam'ın çok uzun olan beyanatının tümünün yanlış ve somut tıbbi ve bilimsel gerçeklere dayanmayan tahmine dayalı belediyeyi aklama ifadelerle dolu olduğunu söyleyen Çıtırık, "Gerçeğin ve bilimin yanında ve tarafsız olması gereken mülki amir Şafak Gürçam ile Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan hakkında soruşturma açılmasını, Kozan Barınağının Valilik Mahalli İdare Müdürlüğünden yollanacak bir müfettiş tarafından hayvan severlerin ifadesi de alınarak denetlenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kozan Belediyesi, Şafak Gürçam, Kazım Özgan, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:26 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti         
11:12
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi         
10:26
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi         
09:11
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek Emre Kocadağ: Futbolcularda koronavirüs şikayeti yok, son kararı sağlık heyeti verecek         
00:18
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi         
23:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:50:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çıtırık, barınaktaki vahşete müfettiş istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]