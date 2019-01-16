Son Dakika Haberleri: Çıtırlıkta Rekor ???? Çıtır Çıtır Kat Kat ? Katmer Börek Tarifi

Çıtırlıkta Rekor ???? Çıtır Çıtır Kat Kat ? Katmer Börek Tarifi

29 dakika önce

İstediğiniz iç harç ile hazırlayabileceğiniz, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık Katmer Böreği sizlerde evlerinizde mutlaka denemelisiniz.

İstediğiniz iç harç ile hazırlayabileceğiniz, dışı çıtır çıtır içi yumuşacık Katmer Böreği sizlerde evlerinizde mutlaka denemelisiniz. Yapımı oldukça kolay olan bu börekleri istediğiniz her an yapabilirsiniz. Sıvı yağ ve su sosuna batırmadan buzluğa atabileceğiniz, istediğiniz zaman çıkartıp sosa bulayarak pişirebileceğiniz bu börek en zor zamanlarınızın da kurtarıcı olacak. Biz katmer böreğimizin iç harcını peynir olarak tercih ettik. Ancak siz isteğe bağlı olarak kıymalı yada patatesli gibi istediğiniz iç harç ile hazırlayabilirsiniz. Misafirlerinizin gözdesi olacak, her tadanın bayılacağı çıtır çıtır katmer börek nasıl yapılır merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: Youtube

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