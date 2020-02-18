Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor - Son Dakika
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Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor

7 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkiini köprü ile birleştirmek için yerinde incelemelerde bulundu.

Çıtlakkale ve Batlama köprüyle birleşiyor, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkiini köprü ile birleştirmek için yerinde incelemelerde bulundu.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Çıtlakkale Mahallesi ve Batlama mevkii arasına köprü yapılması için önce Devlet Su İşleri (DSİ) Giresun Şube Müdürü Ogün Şükrü Turan'ı makamında ziyaret etti ardından ise köprü yapılacak bölgede incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Şenlikoğlu, "Öncelikli olarak Batlama mevkiindeki belediye konkasör tesislerinin bulunduğu noktadan Çıtlakkale Mahallesine köprü yapılması projesi görüşüldü ve ardından projenin planlandığı alan yerinde incelendi. Köprünün hizmet vermeye başlamasıyla birlikte Batlama yönünden gelen araçların sahil yoluna inmeden Çıtlakkale'ye geçişi sağlanacak ve bununda şehir trafiğinde rahatlama sağlayacaktır" dedi. - GİRESUN

Aytekin Şenlikoğlu, Devlet Su İşleri, Şükrü Turan, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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