Çitlembik, papatya ve hatmi çiçeği Manisa'nın geçim kapısı oldu

Manisa'nın Demirci ilçesinde doğada yetişen çitlembik, hatmi çiçeği ve papatya gibi tıbbi aromatik bitkiler, yöre halkına kazanç kapısı oldu.

Ege'yi İç Anadolu'ya bağlayan geçiş güzergahında bulunan Demirci, ormanları, tabiatı, bitki örtüsü ve yaylalarıyla dikkati çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği bünyesinde barındıran Demirci'de doğada yetişen bitkiler de son zamanlarda ticari ürüne dönüştü.

İlçeyi çevreleyen ormanlardaki ağaçlardan sonbahar aylarında hasat edilen çitlembik, yöre halkına sağladığı gelirle birçok tarım ürününü geride bırakıyor.

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan çitlembiğin toplanmasında çoğu kadın yaklaşık 500 kişi çalışıyor.

Toplandıktan sonra evlerde kurutulan çitlembiğin kilogramı 10 liradan satışa sunuluyor. Ürünün bir kısmı da kahve ve çerez için ayrılıyor.

Bu yıl bölgeden hasat edilen yaklaşık 300 ton çitlembik çoğunlukla İstanbul, Ankara ve Bursa'daki ilaç ve kozmetik firmalarına gönderildi.

Bahar yağmurlarının ardından kırlarda kendiliğinden açan papatyalar da yöre kadınlarının emekleriyle ekonomiye kazandırılıyor.

Toplanarak evlerde kurutulan yıllık ortalama 2 ton papatya, kilogramı 35 liradan tüccara satılıyor.

Bölgede yetişen hatmi çiçeği ise şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Yaz döneminde yol kenarlarında ve çorak tarlalarda yetişen hatmi çiçeği, haziran ve temmuz aylarında toplanıyor. Kurutulan yaklaşık 3 ton hatmi çiçeği, tüccarlara kilogramı 25 liradan pazarlanıyor.

"Bilinçli şekilde toplanması gerekiyor"

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin ilçe için önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Hatmi çiçeği, çitlembik ve papatyanın ekonomik değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle konuştu:

"Bunlar içinde çitlembiğin potansiyeli biraz daha fazla. Demirci'de 300 ton civarında çitlembik toplanıyor. Hatmi çiçeği ile papatyada ise 5 ton civarında rekoltemiz var. Bu doğal bitkileri kadınlarımız topluyor. Papatya, hatmi çiçeği ve çitlembiğin ilçeye getirdiği ekonomik değer 3 milyon 500 bin lira civarında. Bunlar üreticilerimize güzel bir alternatif kazanç oluyor. Bu da bir tarımsal faaliyettir, biz de ziraat odası olarak bu faaliyeti geliştirmek istiyoruz."

Demirci Ziraat Odası Tarım Danışmanı Selahattin Özcan da köylüleri doğadaki bu bitkileri toplama konusunda sürekli bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Özcan, "Bunlar doğada kendiliğinden var oluyor ama devamlılığını sağlamamız için bitki köklerine zarar vermemek lazım. Bitkilerin mutlaka bilinçli bir şekilde toplanması gerekiyor, eğer böyle olmazsa zaten iki üç sene içerisinde bu ürünleri kaybederiz." değerlendirmesinde bulundu.