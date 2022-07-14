Çitlerden fırlayıp ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp gitti - Son Dakika
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Çitlerden fırlayıp ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp gitti

14.07.2022 21:39

Çitlerin üzerinden ağıla dalan bir kurdun, sürüsünün içinden kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın en fazla dert yandığı konuların başında kurt saldırıları geliyor. Çoğu zaman koyunlara saldıran kurtlar, bazı dönemlerde de kuzuları hedef olarak seçiyor.

GÜVENLİK KAYITLARINA ANBEAN YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kaydında ise çitlerin üzerinden fırlayıp ağıla dalan bir kurdun, koyun sürüsü içindeki kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

HIZLI HAREKET EDEMEDİ

Videoda, kurdun ağıla girmesiyle birlikte koyunların sağa sola doğru kaçıştığı görülüyor. Kurt, o hengame içinde koyunlardan birini kapamayınca, diğerlerine göre daha ağır hareket eden kuzuyu alıp gözden kayboluyor.

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SON DAKİKA: Çitlerden fırlayıp ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp gitti - Son Dakika
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