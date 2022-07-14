Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın en fazla dert yandığı konuların başında kurt saldırıları geliyor. Çoğu zaman koyunlara saldıran kurtlar, bazı dönemlerde de kuzuları hedef olarak seçiyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kaydında ise çitlerin üzerinden fırlayıp ağıla dalan bir kurdun, koyun sürüsü içindeki kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.
Videoda, kurdun ağıla girmesiyle birlikte koyunların sağa sola doğru kaçıştığı görülüyor. Kurt, o hengame içinde koyunlardan birini kapamayınca, diğerlerine göre daha ağır hareket eden kuzuyu alıp gözden kayboluyor.
Son Dakika › Yaşam › Çitlerden fırlayıp ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp gitti - Son Dakika