Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

31.05.2022 15:53
Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tel çitlere çarptıktan sonra devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tel çitlere çarptıktan sonra devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan Bakar'ın kullandığı 07 ZE 381 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel çitlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın gelişi ve demir çitlere çarptığı ve yan yatmaya başladığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı
Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Akçaalan, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çitlere çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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