Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu - Son Dakika
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Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu

30.05.2022 11:06

Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptuKIRIKKALE Kırıkkale'de bıldırcın ve tavuk yetiştiriciliği yapan Ayhan Kayalı, yıllardır baktığı 'Belçika Malinois' cinsi kurt köpeğin saldırısına uğradı.

Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu

KIRIKKALE Kırıkkale'de bıldırcın ve tavuk yetiştiriciliği yapan Ayhan Kayalı, yıllardır baktığı 'Belçika Malinois' cinsi kurt köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda sağ elinin orta parmağı kopan Kayalı, vatandaşlara bu tür tehlikeli ırk köpekleri beslememeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kırıkkale'nin Hasandede köyünde keklik ve bıldırcın işiyle uğraşan Ayhan Kayalı (45), yıllardır çiftliğinde baktığı 'Belçika Malinois' cinsi kurt köpeğinin saldırısına uğradı. Kayalı'nın önce omzunu ve kolunu yaralayan köpek, orta parmağını ısırarak kopardı. Hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olan Kayalı, yeniden çiftliğinden işinin başına döndü.

Yaşadığı talihsiz olayı İHA muhabirine anlatan Ayhan Kayalı, vatandaşların Belçika Malinois cinsi kurt ve Doberman gibi tehlikeli ırk köpekleri beslememeleri gerektiğini söyledi.

"Hamlesi de direk boğazım oldu"

Köpek saldırısın da ölümle burun buruna geldiğini ifade eden Kayalı, "Olay günü yine çiftliğimizin önündeydim. Onun o hareketi yapacağını kestiremedim. İlk hamlesi omzum oldu. Sol tarafımla tehlikeyi savuşturdum. Daha sonraki hamlesi de direk boğazım oldu. Buramda da yaralar mevcut. Şimdi iyileşmek üzere. O tehlikeyi savuşturmak içinde sol elimle yine tasmasından tuttum. Tabi bu arada elimi parçaladı" dedi.

"Bu tarz köpekleri besleyenler bir kez daha düşünsün"

Kayalı, "Bileğimde 2 damar kopuk ve orta parmağımı da kaybettim maalesef üzücü bir hadise. Beklenmedik bir andı. Bunun içinde bu tarz köpekleri besleyenler bir kez daha düşünmesini istiyorum. İnsanların da bu köpekleri evlerinde veya çiftliklerinde beslememelerini öneriyorum. Oysaki bizim kendi milli ırklarımız var. Daha çok onlara yönelmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

"Çiftliğimizi koruma amaçlı almıştık"

Sağ parmağının koptuğunu belirten Kayalı, "Şuanda iş yapamaz durumdayım. Uzun bir tedavi sürecim var. Sağ parmağım çalışmıyor. İşte fizik tedavi ile çalıştıracağız. İki damar kopuk alttan. Ama buna da şükür, canımızı kurtardık Allah'a hamd olsun. Bundan sonraki tedavi sürecinde de çiftlikteki işlerimizi yapacağız. Çiftliğimize de koruma amaçlı almıştık. Fakat bu tarz malinois cinsi köpeklerin de böyle olduğunu bilmiyordum" şeklinde konuştu.

"Genetiği oynanmış köpekleri beslememelerini öneriyorum"

Olayı duyan arkadaşlarının Belçika Malinois cinsi kurt köpeği beslemeyi bıraktıklarını anlatan Kayalı, "Bu hadiseden sonra da birçok arkadaşım bu hayvanı bıraktı. Almaktan da vazgeçenler oldu. Onun için özellikle istirham ediyorum. Malinois Belçika kurdu doberman gibi genetiği oynanmış köpekleri beslememelerini öneriyorum. Bunun yanı sıra ne var? Milli ırklarımız var. Malaklı ve Kangal köpekleri b tarz yerlerde beslemek daha uygun" ifadesini kullandı.

Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu
Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu
Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu
Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Belçika, Tavuk, Köpek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çitliğini korumak için aldı köpek, az kalsın canından ediyordu: Orta parmağı koptu - Son Dakika
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