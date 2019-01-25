Son Dakika Haberleri: Citrix 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

Citrix 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

3 saat önce

Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), 31 Aralık 2018'de sona eren 4. çeyreğin ve mali yılının sonuçlarını açıkladı.

Citrix 4. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı, System.String[]

Sonuçlara göre, 2018 mali yılının 4. çeyreğinde Citrix, 2017 mali yılının 4. çeyreğindeki 778 milyon dolar ile karşılaştırıldığında gelirde %3'lük bir büyüme oranıyla 802 milyon dolara ulaştı. Yine 2018 mali yılı için bir önceki yıla göre %5'lik artışla yıllık 2,97 milyar dolarlık gelir hedefine ulaştığını açıkladı. 2017 mali yılı için yıllık geliri 2,82 milyar dolar idi.

Citrix CEO'su David Henshall bu tabloyla ilgili olarak şunları söyledi: "4. çeyreğin ve bütün yılın güçlü sonuçlarından son derece memnunum. Temel performans göstergelerinin tümü, koyduğumuz hedefleri tutturduğumuzu veya daha da iyisini başardığımızı gösteriyor. Daha da önemlisi, abonelik modeli geçişimiz de ivme kazanmış durumda. Şu ana kadarki en iyi ürün portföyüne sahip olduğumuzu ve uzun vadeli vizyonumuzun hem müşterilerimiz hem de ortaklarımız arasında yankı uyandırdığını düşünüyorum. Yapmakta olduğumuz iş yatırımlarıyla birlikte Dijital Çalışma Ortamı ve Ağ platformlarında gördüğümüz fırsatlar, gelecek yıllarda Citrix'in durumuyla ilgili güvende hissetmemi sağlıyor."

Citrix yönetimi, 31 Aralık 2019'da sona erecek mali yıl için net gelirin 3,08 - 3,09 milyar dolar aralığında olmasını hedefliyor. 31 Mart 2019'da sona erecek 2019 mali yılının ilk çeyreği için ise hedef, net gelirin 700 ila 710 milyon dolar aralığında olması.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:20 Kaynak: Bültenler

Aralık, Güncel
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