Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor - Son Dakika

Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor

19.01.2021 17:14
Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor, System.String[]

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında yepyeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroën Türkiye satışlarını artırmaya devam ediyor.

Mart 2019 itibariyle Groupe PSA Türkiye çatısı altında yepyeni bir ekiple faaliyete başlayan Citroën Türkiye satışlarını artırmaya devam ediyor.

2020 yılında, 22 bin 254 adedi otomobil, 5 bin 226 adedi hafif ticari olmak üzere toplamda 27 bin 480 adet satış gerçekleştiren Citroën Türkiye, pazar payını yüzde 2,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltme başarısını gösterdi. Bu başarılı sonuçlarla birlikte markalar sıralamasında da dört basamaklık bir yükselişle 10. sıraya yerleşen Citroën Türkiye, hızlı yükselişini sürdürüyor.

Binek ve ticari araç pazarlarına ayrı ayrı bakıldığında ise Citroën Türkiye'nin başarısı yine dikkat çekiyor. Binek otomobil pazarında elde edilen 22 bin 254 adetlik satış ile yüzde 152 büyüme gösteren Citroën Türkiye, pazar payını en çok artıran otomobil markası oldu. Ticari araç pazarında da satışlarını geçen seneye göre yüzde 63 artıran Citroën Türkiye, markalar sıralamasında iki basamak birden yükselerek beşinciliğe yerleşti.

Bu zorlu geçen yılda yakalanan başarının temelinde, hızlı değişen pazar dinamiklerine çok çabuk uyum sağlanarak buna paralel uygulanan ticari ve finansal politikalar, müşteri memnuniyetine verilen önem ve Covid-19 sebebi ile değişen iş süreçlerine uygun aksiyonların alınması olduğunu belirten Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, 2021 yılı için yapmış olduğu değerlendirmede; "Geçtiğimiz yıl hepimiz için çok zorlu koşullarda geçti ama yakaladığımız başarı olumsuz koşullar karşısında ne kadar çabuk aksiyon alabildiğimizi gösteriyor. 2021 yılında otomotiv pazarını 700 bin adet olarak öngörüyoruz. Biz Citroën olarak bu pazarda 39.500 adet satış ile %5.6 pazar payı elde ederek yakaladığımız başarıyı sürdürmeyi hedefliyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştireceğimiz Yeni Citroën C4 lansmanı ile birlikte son yıllarda yer almadığımız C-HB segmentinde önemli bir oyuncu olacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde de Yeni Citroën C3 Aircross SUV modelimiz yenilenecek ve segmentinde daha iddialı bir konumda olacak. Tüm bu yeni model lansmanlarımız, güçlenen bayi teşkilatımız ve müşteri memnuniyetini odak noktamız olarak belirleyen anlayışımız sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz."dedi.

Otomobil, Türkiye, Mart, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi         
17:51
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi         
17:03
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu         
17:02
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu         
16:39
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Citroën Türkiye büyüme trendini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei