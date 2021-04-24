Citroen Ami 6, 60'ıncı yaşını kutluyor - Son Dakika

Citroen Ami 6, 60'ıncı yaşını kutluyor

24.04.2021 14:11
Citroen Ami 6, 60'ıncı yaşını kutluyor, System.String[]

Citroen'in ilk kez 24 Nisan 1961 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde bulunan fabrikasında üretimine başladığı efsanevi modeli Ami 6, bu yıl 60 yaşına girdi.

Citroen'in ilk kez 24 Nisan 1961 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde bulunan fabrikasında üretimine başladığı efsanevi modeli Ami 6, bu yıl 60 yaşına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen'in özgün tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle bir döneme damgasını vuran ikonik modeli Ami 6, bu sene 60'ıncı yaşını kutluyor. Citroen markasının ilk kez 24 Nisan 1961 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde bulunan yeni fabrikasında devreye aldığı Ami 6, önce Sedan ardından da Station Wagon gövde tipiyle tanıtıldı.

O dönem, 2CV, ID ve DS modellerinden oluşan Citroen ürün gamını tamamlamak üzere devreye alınan Ami 6'yı diğer otomobillerden ayıran en önemli özelliği ise tasarımıydı. "Z-Line" adı verilen ters açılı arka camıyla dikkati çeken Citroen Ami 6, bu tasarımla 1960'larda öne çıktı. Aynı zamanda Traction Avant versiyonunun çizgilerinden de sorumlu olan tasarımcı, Ami 6 modelini başyapıtı olarak değerlendirdi.

Kompakt dış boyutları ve ferah iç mekanı ile Ami 6 benzersiz bir ticari başarıya da imza attı. Ami 6 satışları toplamda 1 milyon adedin üzerine çıktı ve bunun yarısından fazlasını 1964 yılında satışa sunulan Station Wagon versiyonu gerçekleştirdi.

Özgün tasarımıyla bir ilki temsil etti

Traction Avant, 2 CV ve DS modellerinin ardından, Flaminio Bertoni'den orta sınıf bir otomobil tasarlanması istendi. Ortaya başyapıt olarak lanse ettiği özgün tasarımlı Ami 6 çıktı. Modelin özellikle arka tasarımı bir devrim niteliğindeydi. Z-Line olarak adlandırılan ters açılı arka cam, yağmurda arka camın temiz kalmasını sağlıyordu, arka koltuk yolcularına baş mesafesi özgürlüğü sunuyordu ve kompakt dış boyutlara karşın geniş bir bagaja izin veriyordu.

Ami 6'da bulunan iki silindirli 602 cc motor 2 CV'den alınmıştı. Bir ilk olan geniş dikdörtgen farlar, ortası çukur motor kaputu, pagoda tarzı tavan ve yan gövdedeki çizgileriyle Ami 6, özgün ve güçlü bir karaktere sahipti. Pazarlama açısından da yenilikçiydi ve reklam spotlarında "hanımefendi için ideal ikinci araç" olarak tanıtıldı. İç mekan DS esintileri taşıyordu. Tek kollu direksiyondan kapı kollarına kadar her şey üst sınıf Citroen modellerine işaret ediyordu. 2 CV'den aktarılan süspansiyon sistemi üstün yol tutuş ve konfor sunuyordu. Eylül 1967'den itibaren sunulan dört farlı ve beyaz yan kaplamalı Club versiyonu ise çok ilgi görmüştü.

Ami 6 Station Wagon daha fazla ilgi gördü

Ami 6 modelindeki dönüm noktası ise 1964 yılının sonlarında gerçekleşti. Henri Dargent (Flaminio Bertoni'nin asistanı) ve Robert Opron (1964'te vefat eden Bertoni'nin halefi) tarafından tasarlanan küçük bir Station Wagon (320 kg yük) versiyonu ile Ami 6 yeni bir anlam kazanmıştı. Ami 6'nın Station Wagon versiyonu satışları hızlandırdı ve hatta Sedan versiyonu geride bıraktı.

Bu, otomotiv tarihinde çok nadir görülen bir olaydı. Ters açılı arka cam tasarımı yerini geleneksel Station Wagon tasarımına bırakmış olsa da geniş bagaj hacmi ile aile kullanımına çok daha uygun bir fonksiyonellik sunuyordu. Ayrıca, bu versiyon ticari araç olarak kullanılıyordu. Ami 6, 1966'da Fransızların en sevdiği otomobil oldu. Sedan versiyonun üretimi Mart 1969'da sona erdi. Station Wagon versiyon ise 6 ay daha üretimde kalarak yerini 1978 yılına kadar üretilen Ami 8 modeline bıraktı.

Ami 6 ismi, tasarım projesinin ismi, "Miss" yani hanımefendi kelimesi ve muhtemelen İtalyan tasarımcıdan esinlenerek "amici" (İtalyanca arkadaş) kelimelerinden türedi.

Araç, Citroen'in Rennes-La-Janais (Fransa) fabrikasında, fabrika henüz inşaat halindeyken, 10 Eylül 1960 tarihinde üretilmeye başlandı.

19 Ocak 1966'da Rennes-La-Janais'den yola çıkan iki adet standart Ami 6 Station Wagon ile gerçekleştirilen "Le Tour de Gaule d'Amisix" etkinliği aracın dayanıklılığını ve yol niteliklerini ortaya koymayı hedefliyordu. Bir eskort araç eşliğinde 23 saat 11 dakikada 2 bin 77 km yol kat eden ekip ortalama 89,6 km/s hıza imza atmıştı.

Ami 6, Haziran 1963'te ABD pazarında yuvarlak farlar ve güçlendirilmiş tamponlarla sunuldu. Ami 6, Paris (Fransa) ve Rennes-La-Janais (Fransa) dışında Bretonya, Forest (Belçika), Catila (Arjantin) gibi noktalarda da üretildi. 483 bin 986 adedi Sedan (Nisan 1961 – Mart 1969), 551 bin 880 adedi Station Wagon (Ekim 1964 – Eylül 1969) ve 3 bin 518 adedi camlı ve panel van olarak iki koltuklu ticari olmak üzere toplam 1 milyon 39 bin 384 adet Ami 6 üretildi. Son Ami 6 modellerinde gösterge aydınlığı, reostayı kontrol eden küçük bir düğme ile ayarlanabiliyordu.

Otomobil, Citroen, Fransa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Citroen Ami 6, 60'ıncı yaşını kutluyor - Son Dakika


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