Citroen Ami'nin resmi satış tarihi açıklandı - Son Dakika

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in ülkemizde bireysel müşterilere Mart ayında satışa sunacağı kentsel elektrikli mobilite çözümü Ami, İstanbul Şile'de düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına tanıtıldı.

Köklü bir geçmişse sahip olan marka 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. İsmi Fransızca'da arkadaş anlamına gelen sözcükten esinlenilen Ami, şehir içi ulaşım zorluklarına ve çevresel kaygılara karşın markanın sunmuş olduğu yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çevreci bir mobilite çözümü

Scooter, bisiklet veya toplu taşıma gibi ulaşım araçlarına etkin bir alternatif ve makul maliyetli bir çözüm, dijital dünyaya yönelik çözümler, şehir merkezlerine kolay erişim ve benzeri özellikleri karşılayan Ami – 100% ëlectric her yaştan günümüz tüketicisinin şehir içi ulaşım gereksinimine pratik ve çevreci bir yanıt olarak öne çıkıyor. Ulaşım dünyasında bir benzeri daha bulunmayan Ami – 100% ëlectric ile Citroën, ulaşımı herkesin erişimine sunma felsefesine uygun olarak benzersiz bir tamamen elektrikli ulaşım deneyimi sağlıyor.

Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

"Müşteriler online satın alacak, aracı evine teslim edilecek"

Yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami – 100% ëlectric'i 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren perakende satışına başlayacaklarını müjdeleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami sadece ulaşımı değil, hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda müşterilerin çevrimiçi yolculuğunun bir parçasını oluşturuyor. Sadece sürüş özellikleriyle değil, hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami – 100% ëlectric, dijital dünya üzerinden; araç paylaşımı, farklı sürelerde kiralama veya satın alma olsun çeşitli formüllerle kullanıcıların ulaşıma erişimlerini kolaylaştırıyor. O yüzden iş yapış tarzımızı da biraz değiştirdik, iş yapış tarzımızda güncelleme yapmak istedik. Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Online bir satın alma yolculuğu hazırlıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami'nin satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen AMI satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız" şeklinde konuştu.

16 yaştan itibaren herkes için mobilite

Dengeli yapısı ve 45 km/s maksimum hızı ile Ami, şehir içi kullanımlarda güven veriyor ve kolay bir kullanım sunuyor. Eğlenceli etkinlikler için gençler, kısa geziler için genç yetişkinler veya her yaştan hareketli bir hayatı olanlar tarafından kullanılabileceğini vurgulayan Selen Alkım, "Citroën Ami'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkması. Ami, evden işe günlük gidiş gelişler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Vites kolu veya debriyaj olmadığından Ami kolay ve pratik bir kullanım sunuyor" dedi.

"İlk etapta kurumsal müşterilere, 2022 ilk çeyrekte son tüketiciye"

Yepyeni modelin Türkiye satış stratejisi hakkında da bilgiler paylaşan Selen Alkım, "Türkiye'de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan Ami'nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye yani bireysel müşterilerimize direkt perakende olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar aylarında başlayacak" bilgisini verdi.

"Satış hedefini iki katından fazla artırdık ve 3 bine çektik"

2021 yılının son aylarıyla birlikte kurumsal müşteriler için satışa sunulan elektrikli mobilite çözümü Ami'ye olan talebin beklentilerin de çok üzerinde olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "2022 için sadece bireysel müşterilere perakende satış hedefi olarak bin adet belirlemiştik. Ancak talep ve aldığımız sinyaller bize gösteriyor ki, perakende satışlar da bu rakamın çok daha üzerine çıkacağız. Şu an için gelecek sene için bireysel satışlarda perakende hedefimizi 3 bin adet olarak güncelledik" açıklamasında bulundu.

"Cargo versiyonunu da getirebiliriz"

Özellikle kurumsal müşterilerin ve ticaret yapan işletmelerin radarında modelin "Cargo' versiyonunun de olduğunu belirten Selen Alkım, "Ami'nin Cargo versiyonu da oldukça dikkat çekiyor. Fransa'da lansmanı da henüz yeni gerçekleştirildi. Biz de talep olursa Türkiye'ye getirebiliriz" dedi.

Kompakt ve işlevsel

Ami – 100% ëlectric küçük boyutları ve sade okpit tasarımıyla herkesin rajatlıkla kullanabileceği kentsel kullanımı hedefleyen bir ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor. 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler kullanım ve manevra kolaylığı için köşelere yerleştirilmiş durumda. 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre genişlik ve 1,52 metre yükseklik ile boyutlar da kullanım ve manevra kolaylığını destekliyor. 7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile manevra yapma imkanı sunuyor.

Ami farlar ve sinyaller başta olmak üzere ön tasarımıyla Citroën kimliğini vurguluyor. Tasarımda devamlılığı sağlamak üzere benzer hatlar arka stop lambalarında da uygulanıyor. Ön ve arka tamponlar, tamponların altları ve gövde altı panelleri ön ve arka bölümde tekrar ediliyor. Üstyapının her parçası sağlamlık, montaj kolaylığı ve işçilik kalitesini bir arada sunuyor. Kişiselleştirme seçeneklerine bağlı olarak jant kapakları, gövdesi, köşelerdeki aydınlatma birimleri, tavan çıkartmaları veya Airbump benzeri yandaki kapsülleriyle Ami, kent mücadelesine hazır bir tasarım sergiliyor. Yuvarlatılmış manuel ayarlı küçük aynalar paketi tamamlıyor.

Tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı

Ami -100% ëlectric, 45 km/saat'e kadar hızlara ulaşabilen, debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değeri sayesinde henüz ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şehir içinde özgürce ulaşım imkanı sunan Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.

Standart prizde 3 saatte yüzde 100 şarj

Citroen Ami'yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak yeterli oluyor. Sadece 3 saat içinde yüzde 100 şarj olabilen Citroen Ami ile özel şarj istasyonu ihtiyacı da son buluyor.

Ami, kapalı ve ısıtmalı iç mekanı ile huzurlu bir yolculuğu da kullanıcısına vadediyor. Alan hissi iç mekandaki aydınlık ile güçlendiriliyor. Akıllı saklama alanı çözümleri kabin içindeki konfor ve rahatlığı destekliyor. Ön, yan ve arka camlar dışında standart olarak sunulan sunroof olmak üzere geniş cam alanların da katkısıyla aydınlık ve ferah bir iç mekan kullanıcısını karşılıyor. Gövde çizgisinin üzerindeki cam, toplam yüzeyin yüzde 50'sini temsil ediyor. Bu sadece daha aydınlık ve ferah bir iç mekan sunmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye hakim rahat bir görüş alanı da sunuyor. CV2 örneğindeki gibi manuel olarak yukarıya çekilerek açılan yan camlar Citroën'in geçmişiyle kurmuş olduğu bir bağı gözler önüne seriyor.

Fonksiyonel ve zekice tasarlanmış saklama alanları

Geniş bir açıya sahip büyük kapılar binmeyi ve inmeyi kolaylaştırıyor. Sadece geniş ve ferah olmasıyla değil Ami – 100% ëlectric sunmuş olduğu fonksiyonellikle de dikkat çekiyor. Yan yana konumlandırılan iki koltuk ile kabin, omuz genişliği, bacak mesafesi ve baş mesafesi açısından her bir yolcuya ihtiyacı olan alan hissini ve hareket alanını sunuyor. Bu tarz küçük bir otomobilde kızaklı uzunluk ayarlı sürücü koltuğu bir rekor olup sabit ön yolcu koltuğu en uzun bireyi bile rahat ettirecek yaşama alanını sunuyor. Kullanım kolaylığını en üst seviyeye çıkartmak üzere kabin içindeki her bir nokta saklama alanı olarak değerlendiriliyor. Zekice uygulanan depolama çözümleri kabin içindeki yaşamı kolaylaştırıyor. yolcuların ayak bölgesine entegre edilen ve bir valiz alacak büyüklükte olan depolama alanı dışında arka kısımda bir başka bagaj bölmesi daha bulunuyor.

Zekice uygulanan tasarım her noktada kendini gösteriyor. AMI ONE Concept otomobilinden aktarılan simetrik tasarım yaklaşımı yeni olasılıkları beraberinde getiriyor. Örneğin birebir aynı olan sağ ile sol kapı tasarımları buna bir örnek. Arkadan menteşeli sürücü kapısı geriye doğru açılırken kabin içine erişimi kolaylaştırıyor ve yolcu tarafı ise önden menteşeli olup geleneksel yönde açılıyor. Yarım açılan yan camlarda da aynı mantık kullanılıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen yüksek oturma pozisyonu

İç tasarım da malzeme seçimi ve tasarım çizgisi ile dış tasarımı tamamlıyor. AMI ONE Concept otomobilinden aktarılan ve direksiyon simidinin üzerinde bulunan göstergeler okuması rahat bir yapı sunarken kullanılan özel grafikler günümüz dijital dünyasını ve teknolojisini yansıtıyor. Direksiyonun sağ bölesinde bir akıllı telefon yuvası bulunuyor. Burası ana araç ekranına dönüşürken navigasyon ve müzik gibi fonksiyonlara erişim sağlıyor. Ami – 100% ëlectric sürücü ve beraberindeki yolculara konforlu ve güven hissi veren diğer araç sürücüleriyle aynı seviyede, yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor. Türünün tek örneği olan ve toplu taşıma (otobüs, tramvay, yeraltı) ile iki veya üç tekerlekli (bisiklet, moped veya scooter) diğer bireysel ulaşım araçlarına alternatif olarak tasarlanan Ami, sürücü ve yolcuya; iki veya üç tekerlekli araçların sunduğundan daha fazla koruma ve toplu taşıma araçlarından daha fazla özgürlük ve konfor (akustik konfor, parlaklık) avantajı sağlıyor. Mimarisiyle şehir içi sürüşlerinde üstün sürüş güvenliği sunan Ami, optimize edilmiş ayak izi ile dengeli ve devrilme riski olmadan mükemmel bir hareket özgürlüğü sağlıyor. Kapalı ve ısıtmalı kabini olumsuz hava koşullarında da koruma ve konfor sunuyor.

Kişiselleştirme çözümleriyle çok daha dikkat çekici

Modern bir tasarım ve imaja sahip olan Ami – 100% ëlectric özel kişiselleştirme çözümleriyle kullanıcısına daha özgün bir ulaşım deneyimi yaşatıyor. Yedi farklı versiyon halinde sunulan Ami zengin aksesuarlarla kişiselleştirilebiliyor.

Ami – 100% ëlectric, kendin yap tarzında aksesuarlarla kullanıcısına aracını bizzat kişiselleştirme imkanı sunuyor. Söz konusu fonksiyonel ve dekoratif kit: merkezi bir separatör ağ, kapı cebi ağı, paspas, ön konsolun üstünde saklama bölmesi, el çantası kancası, akıllı telefon klipsi, akıllı telefon ile Ami'ye ait temel verilere ulaşmak için My Citroën uygulamasına bağlı DAT@MI kutusu (bağlantı cihazı) gibi öğeler içeriyor. İç mekanda kullanılan renklerle jantlarda, köşe panel çıkartmaları veya kapı üzerindeki kapsüllerde kullanılan renkler birbirini tamamlıyor. My Ami Gri,, My Ami Mavi, My Ami Turuncu ve MY Ami Haki olmak üzere dört ana renk bulunuyor. İç mekandaki uygulamalarla dış tasarımdaki öğeleri kombine eden My Ami Pop ve My Ami Vibe olmak üzere farklı paket ile kişiselleştirme seçenekleri daha da artıyor.

İlk sürüş

Ön tanıtım etkinliğinde kulanma imkanı bulduğum Ami'nin ön ve arka tasarımıyla tamamen aynı. Simetriyi bozan tek şey sağ kapının öne, sol kapının ise arkaya doğru açılıyor olması. Kapılar sabitlenemediği için bıraktığınızda kendiliğinden kapanıyor. İçeriden kapıları açabilmek için kayış şeklinde tutacakları kullanabiliyorsunuz.

Sürücü koltuğunda iler ve geri mesafe ayarlayabiliyorsunuz ancak sağ yolcu koltuğu tamamen sabit. Bunun nedeni ise önde bavul için kulanılabilir bir alan bırakılmış olması. Hemen belirtelim açılabilir bir bagaj kapağı bulunmuyor.

Elektrikli aracın kontak anahtarını çevirdiğinizde bir sinyal sesi ile çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Vites düğmeleri ise sürücü koltuğunun sol tarafına entegre edilmiş ve biraz tecrübeden sonra pratik şekilde kullanılabiliyor.

Yüksek tavan ve geniş camlar sayesinde içeride aydınlık bir ortam hakim. Elektrikli araçlara özgü sessiz sürüş keyifli anlar yaşatırken, yere yakın gövde ve 14 inç jantlar yeri bir parça hissetmenizi sağlıyor.

45 km/s hıza çıkabilen araç, içerideki ağırlığa bağlı olarak rampa çıkışlarında 20 km/s hıza kadar düşebiliyor. Bu arada aracın son hız kriterleri nedeniyle otobanlarda kullanılamadığını da belirtelim. Ami, enerji tüketimi ve özellikleriyle dar sokaklarda, tatil beldelerinde ve park sorunu yaşanan her alanda ideal bir çözüm sunuyor.

Yazı (ilk sürüş): Önder Canözer/ Fotoğraflar: Citroen

Mekan: Şile – İstanbul