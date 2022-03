Citroen Ami, yaz döneminde Türkiye'de satışa çıkacak - Son Dakika

Citroen'in yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Citroen Ami, yaz döneminden itibaren Türkiye'de perakende tüketicisinin de alımına sunulacak.

Citroen açıklamasına göre, geçen yıldan bu yana kurumsal şirketlere satışı gerçekleşen Ami, perakende müşterisi ile de buluşmaya hazırlanıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Kurumsal satışlarına devam ettiğimiz Ami'ye yollara çıktığı ilk günden bu yana çok yoğun bir ilgi var. Kurumsal satış tarafından olduğu kadar bireysel müşterilerden de ciddi bir talep geliyor. Geçtiğimiz senenin sonundan itibaren filo satışını gerçekleştirdiğimiz Citroen Ami'yi perakende müşterilerimizin hizmetine sunmak için bizim de heyecanımız oldukça yüksek. İstediğimiz adetleri alarak pazara giriş yapmak ve her zaman ön planda tuttuğumuz müşteri memnuniyetini en üst seviyede sunmak için, yüzde 100 elektrikli Citroen Ami'yi yazın Türkiye'de perakende tüketicinin alımına açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aracın hem şehirlerde hem de tatil bölgelerinde mobilite çözümü olarak gözde olacağını belirten Alkım, "Yaz dönemini, Ami ile karşılamaya hazırlanıyoruz. Kentsel ve kent çevresine yönelik tamamen elektrikli ulaşım aracı Ami hayatı her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyor. Hayatı her anlamda daha akıcı ve daha pratik kılmayı hedefleyen Ami'yi, müşterimize online bir satın alma yolculuğu ile sunmaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz, bayilerimiz aracılığıyla inceleyip, test etme imkanı bulacakları Ami'yi web sitemiz üzerinden satın alabilecekler. Bayilerimizin de entegre olduğu bu sistemle bir tıkla Ami'ye sahip olunabilecek. Üstelik bu online satın alma yolculuğu sonunda, satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, 16 yaştan itibaren herkes için mobilite hizmeti sunan Ami, tek şarj ile 75 kilometre sürüş imkanı sağlıyor. Açıklamada, aracın fiyatına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.