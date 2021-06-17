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Citroen, bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli "e-Jumpy Hydrogen"i satışa sunacak - Son Dakika

Citroen, bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli "e-Jumpy Hydrogen"i satışa sunacak

17.06.2021 14:33
Citroen, bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli

Citroen'in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli "e-Jumpy Hydrogen"in, bu yıl sonbaharda yollara çıkması hedefleniyor.

Citroen'in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli "e-Jumpy Hydrogen"in, bu yıl sonbaharda yollara çıkması hedefleniyor.

Citroen açıklamasına göre, şirket çalışanlarının yüzde 8'i, günde en az 300 kilometrenin üzerinde yolculuk yapmak zorunda veya gün içinde araçlarını şarj etmek için zamanı olmayan kullanıcı profilinden oluşuyor. Herkesin ihtiyacına uygun modern, teknolojik ve uygun maliyetli mobilite çözümleri sunan Citroen, bu noktadan hareketle elektrikli hafif ticari araç portföyünü hidrojen teknolojisiyle tamamlıyor.

Citroen'in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli e-Jumpy Hydrogen, yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni teknolojiyi bünyesinde barındırırken yükleme hacmi ve yükleme kapasitesi gibi kullanım özelliklerini koruyan e-Jumpy Hydrogen, 400 kilometrenin üzerinde bir sürüş menzili sunuyor. Menzili bataryanın yanında ön koltukların altında bulunan üç adet 700 barlık karbon fiber hidrojen deposu desteklerken, depoları doldurmak için sadece 3 dakika yetiyor. Böylece profesyoneller, sıfır karbondioksit emisyon seviyesiyle emisyon kısıtlamalarının yaşandığı şehir merkezlerine de rahatlıkla girebiliyor.

"Profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "e-Jumpy Hydrogen, hafif ticari araç ürün gamımızı tamamlıyor. Hidrojen yakıt hücresi ve bataryayı birleştiren mimarisiyle hafif ticari aracımız, her iki teknolojinin en iyi özelliklerini bir arada sunuyor. Bileşenlerin zekice uygulanması sayesinde yükleme hacmi veya taşıma kapasitesinden ödün vermek gerekmiyor. Bu profesyoneller için çok önemli bir faktör. e-Jumpy Hydrogen, 400 kilometrenin üzerinde menzil, dış sıcaklığın menzil üzerindeki azaltılmış etkisi, sadece üç dakikalık şarj süresi ve yavaşlama sırasında daha fazla enerji geri kazanma özelliği ile profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Citroen, hafif ticari araç pazarında kapsamlı bir elektrikli araç hamlesi başlattı"

Stellantis Düşük Emisyonlu Araçlar İş Birimi Başkanı Anne-Lise Richard ise Citroen'in, 2021'de geçen yıla göre yüzde 26 artışla Avrupa hafif ticari araç pazarında kapsamlı bir elektrikli araç hamlesi başlattığını aktararak, şunları kaydetti:

"Citroen bununla da kalmıyor. Marka profesyonellerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tamamen batarya elektrikli hafif ticari araç ürün gamına ayrıca Citroen e-Jumpy modelinin bir hidrojenli versiyonunu ekliyor. Bu yeni teknoloji, daha çok düzenli olarak uzun mesafe yol yapan veya daha hızlı şarja gereksinim duyan kullanıcılara hitap ediyor. Citroen, profesyonellere, kullanımlarına, çevresel sorunlara ve kentsel erişim kısıtlamalarına uygun ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir şekilde güvence altına almalarını sağlayan çeşitli elektrikli hafif ticari araç çözümleri sunuyor."

Gücünü iki enerji kaynağından alıyor

Verilen bilgiye göre, tamamen elektrikli bir araç olan ve iki farklı enerji kaynağından beslenen e-Jumpy Hydrogen, gücünü üç adet 700 barlık depodaki hidrojeni tüketerek elektrik üreten 45 kW'lık yakıt hücresi ve 50 kilometrelik rezerv görevi gören ve hidrojen deposu boşaldığında devreye giren 10,5 kWsa'lik bir bataryadan alıyor. Hidrojen yakıt hücresi menzil sağlarken, batarya hızlanma veya ekstra güç gereksinimi olan durumlarda devreye giriyor. Bu iki enerji kaynağı, motora yakıt sağlamak ve aktarma organlarına güç sağlamak için birleşiyor.

Yavaşlama anında enerjiyi geri kazanan batarya, hidrojen yakıt hücresi tarafından üretilen elektrik kullanılarak otomatik olarak şarj ediliyor. Batarya ayrıca, kablo ile şarj noktalarında da şarj edilebiliyor. Fransa'daki SevelNord fabrikasında üretilen Jumpy, Stellantis Grubu'nun Almanya, Rüsselsheim'da bulunan hidrojen yakıt hücresi araştırma ve geliştirme merkezinde dönüştürülecek.

2025'te elektrikli modellerde yüzde 25'in üzerinde pay almayı hedefliyor

Diğer yandan, elektrikliye geçiş, işletmelerin karbon ayak izini ve aynı zamanda işletme maliyetlerini düşürme açısından çok önemli kazanımları beraberinde getiriyor.

Avrupa'da geçen yıl 2019'a göre yüzde 132 artan elektrikli araç pazarı hızla büyüyor. 2 milyonun üzerinde tescil ve elektrikli hafif ticari araç pazarındaki yüzde 127'lik büyüme rakamları doğrultusunda, pazarın bu yıl yüzde 53 büyümesi bekleniyor. Citroen ise 2025 yılında elektrikli modellerde yüzde 25'in üzerinde pay alarak önemli bir oyuncu olmayı planlıyor.

Marka, My Ami Cargo, e-Berlingo Van ve e-Jumper modellerini de satışa sunacak

Bu yılın sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü elektriklendirme stratejisi izleyen Citroen, bu alanda ilk olarak e-Jumpy'yi yollarla buluşturmuştu.

Marka, yılın ikinci yarısında ise My Ami Cargo, e-Berlingo Van ve e-Jumper modellerini satışa sunacak.

Citroen, Karbon, Enerji, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Citroen, bataryalı ve hidrojen yakıt hücreli 'e-Jumpy Hydrogen'i satışa sunacak - Son Dakika


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