Citroen Berlingo, 200 bin satış adedine ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Citroen Berlingo, 200 bin satış adedine ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Citroen Berlingo, 200 bin satış adedine ulaştı

6 saat önce

Citroen Berlingo'nun üçüncü nesli, tüketiciyle buluştuğu Eylül 2018'den bu yana 200 bin (Berlingo ve Berlingo Van) satış adedine ulaştı.

Citroen Berlingo, 200 bin satış adedine ulaştı, System.String[]

Citroen Berlingo'nun üçüncü nesli, tüketiciyle buluştuğu Eylül 2018'den bu yana 200 bin (Berlingo ve Berlingo Van) satış adedine ulaştı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında 150 bin müşteriye ulaşan Berlingo, C3'ün ardından markanın en çok satan ikinci modeli oldu.

Markanın Avrupa'daki satış rekortmeni konumunda olan Citroen Berlingo, geçen yıl kendi segmentinde yüzde 16 pazar payına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Söz konusu satışların 3'te 2'sini ticari versiyon Berlingo Van, 3'te birini ise binek versiyon Berlingo oluşturuyor.

Üçüncü nesil Berlingo'nun ticari başarısı, Citroen'in yükselişine de katkı sağlıyor. Citroen, 2019 yılında Avrupa'nın en çok satan 12 otomobil üreticisi arasında en güçlü büyümeyi gerçekleştirdi.

Konforlu yapısı veya zekice uygulanan tasarım ve çözümleri kadar gelişmiş sürüş destek teknolojileri ile dikkati çeken üçüncü nesil Berlingo, hem ticari hem de binek versiyonda üst donanım seviyeleriyle (Feel & Shine) tercih ediliyor.

Türk tüketicisiyle Mayıs 2019'da buluşan yeni Berlingo, geçen yıl 8 aydan daha kısa bir sürede elde ettiği 2 bin 668 adetlik satış ile segmentinin 5'inci en çok satan modeli oldu. Citroen markasının modern ve yenilikçi kimliğiyle örtüşen yeni Berlingo, bu yılın ilk 2 ayında ise Citroen'in en çok satan ikinci modeli olarak dikkati çekiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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