Citroen C4 X ve ë-C4 X'in örtüsünü İstanbul'da kaldırdı

Citroën, kompakt sınıfta geleneksel hatchback ve SUV modellerine alternatif yeni modellerii C4 X ve ë-C4 X'in dünya prömiyerlerini İstanbul'da gerçekleştirdi.

İstanbul ve Kopenhag'da eş zamanlı gerçekleştirilen lansmanda söz alan Citroën CEO'su Vincent Cobée ë-C4 X ve C4 X modelleriyle ilgili yaptığı açıklamada,"Yeni ë-C4 X ve C4 X modelleri Avrupa ve uluslararası pazarlarda satışların artmasına ve markamızın genişleme hedeflerine katkı sağlayacak. Yeni modellerin yaratacağı fırsat için heyecanlıyız. Pek çok müşteri, yüksek hacimli kompakt otomobil segmentindeki hatchback ve SUV seçeneklere çevreye duyarlı ve zarif bir alternatif istediklerini söyledi. Söz konusu ihtiyaca cevap veriyoruz. Citroën'den beklediğiniz tüm konfor, teknoloji, güvenlik, ferahlık, çok yönlülüğünyanı sıra, sıfır emisyonlu tamamen elektrikli bir sürüş de sunan özgün bir Cross tasarım bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor" dedi.

Citroën CEO'su Vincent Cobée ve Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım

Yeni C4 X, uluslararası pazarlarda ve belirli Avrupa ülkelerinde çevreci ve verimli içten yanmalı motorlarla sunulacak. Müşteriler, PureTech turbo beslemeli, direkt enjeksiyonlu benzinli ve BlueHDi dizel motorlar arasından seçim yapabilecekler. Yeni ë-C4 X ve C4 X modelleri, küresel pazarlar için sadece Avrupa'da, İspanya'nın Madrid kentindeki Stellantis Villaverde üretim tesisinde üretilecek ve satışlar 2022 sonbaharından itibaren kademeli olarak başlayacak.

Özgün tasarım

Yeni ë-C4 X ve C4 X, hatchback ve SUV gövde tiplerine şık bir alternatif arayan müşteriler için yeni bir çözüm sunuyor. Araçların tasarımıyla ilgili açıklamada bulunan Citroën Tasarım Müdürü Pierre Leclercq, "ë-C4 X ve C4 X, görsel olarak rakiplerinin arasından hemen sıyrılıyor. Önde karakteristik Citroën tasarım felsefesi açıkça görülüyor. Ancak otomobilin çevresindeki siluet çok farklı. Çok daha dinamik ve heyecan verici. Arka koltuk yolcularına ekstra konfor ve büyük bir bagaja gereksinim duyan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uzun bir gövde sunuyoruz. Ancak hantal olsun da istemedik. Dolayısıyla, akıcı bir şekilde bagaj kapağına ve ardından arka tampona uzanan eğimli arka tavan çizgisi için keskin çizgileri olabildiğince kaydırdık. Yüksek sürüş pozisyonu otomobilin etrafındaki kaplamalarla birleşerek sportif ve akıcı gibi görünen bir siluet oluşturuyor" dedi.

4600 mm uzunluğu ve 2670 mm'lik aks mesafesiyle yeni ë-C4 X ve C4 X, Stellantis'in CMP platformunu kullanıyor. Eğimli tavan çizgisiyle birlikte optimize edilen aerodinamik yapı sayesinde 0,29 Cd'lik sürtünme katsayısı ile tamamen elektrikli yeni ë-C4 X, yüksek verimlilik seviyesi ve 360 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor.

Profilden bakıldığında, ön camdan arka bagaj kapağına kadar uzanan akıcı tavan çizgisi dikkat çekiyor ve segmentteki yüksek araçlarda rastlanan hantal yapı yerine son derece dinamik bir Coupe silueti oluşturuyor. Arka çıkıntı, 510 litrelik büyük bagajı gizlemek için gereken uzunluğu ustalıkla gizliyor. Arka tampona doğru kıvrılan bagaj kapağının arka paneli, üstteki entegre spoyler, ince kıvrımlar ve merkezi Citroën yazısı modern ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Arka bagaj kapağı paneli hareketli tasarımıyla kalite algısını arttırırken otomobilin genel dinamizm vurgusunu güçlendiriyor.

Dikkat çekici yeni LED stop lambaları, bagaj kapağının çizgilerini taşıyor, köşeleri kaplayarak otomobilin yan tarafında devam edip arka kapıdan önce ok şeklini alıyor ve yine dikkat çekici ön farların tasarımını tamamlayarak siluetin dinamizmini güçlendiriyor.

Özgün tasarımlı arka tamponun merkezinde plakalık bulunuyor. Tamponun alt eklentisi koruma ve dayanıklılık için mat siyahla kaplanıyor. Parlak siyah eklentiler, zarif ve modern bir görünüm yaratırken, özgün yan oyuklar C5 Aircross'un sağlam hissini yansıtıyor.

Kısa ön çıkıntı ile birlikte 690 mm ile büyük çaplı tekerlekler yükseklik hissini arttırırken, aynı zamanda sürücüye yüksek bir sürüş pozisyonu yaratıyor bu da çevreye hakim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi ile sonuçlanıyor. Renkli eklentileriyle Airbump® panellere sahip alt gövde kaplamaları ile mat siyah çamurluk ağzı kaplamaları ek koruma özelliği sunuyor.

Ön cephe, Citroën'in iddialı yuvarlak tasarım imzasını içeriyor. Yüksek, yatay motor kaputu içbükey girintilere sahip. Markanın logosu, yüksek teknoloji vurgusunu arttıran ve görüşü iyileştiren Citroën LED Vision farlarla bağlantı kurarak gövdenin genişliğini vurguluyor.

Ön tamponun altı bölgesindeki mat siyah alt ek, yan ve arka kısımdaki uygulamayla bütünlük oluştururken, hava giriş ızgaralarında, 19-19 Concept aracına benzer makro logo deseni kullanıyor. Altıgen alt ızgaranın her iki yanında kapılardaki Airbump panelleriyle uyumlu renkli eklere sahip sis lambası çerçeveleri bulunuyor.

İç mekan

Citroën ë-C4 X ve C4 X'in iç mekanı Citroën Advanced Comfort sayesinde gelişmiş, konfor,- huzur veferahlık seviyesi sunuyor. 198 mm ikinci sıra diz mesafesi ve daha eğimli (27 derece) arka koltuk sırtlığı arkadaki yolcuların konfor seviyesini bir üst seviyeye taşıyor. 1.800 mm gövde genişliği, 1.366 mm omuz ve 1.440 mm dirsek mesafesiyle arka koltuklar üç kişiyi rahat ettiriyor.

Citroen Ürün ve Strateji Müdürü Laurence Hansen değerlendirmesinde, "Arka koltuk konforu ile bagaj hacmi, geleneksel kompakt otomobil pazarı ve daha premium coupe formu arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlayan bir araç için çok önemli. Bu otomobil tüm beklentileri karşılıyor. Zarif, özgün ve Citroën'in güçlü SUV DNA'sını bünyesinde barındırıyor. Ayrıca olağanüstü diz ve baş mesafesi ile mükemmel ön ve yan görüş alanları sayesinde arkada sunduğu konforla sizi gerçekten şaşırtıyor. Tüm bunlar Advanced Comfort Programı'mızın temel özelliği" dedi.

Fonksiyonel ve geniş bagaj

Akıllı tasarımıyla 510 litrelik geniş bagaj hacmine sahip modellerde tavan önden arkaya sorunsuz bir şekilde akarken, arka camın altındaki menteşeler, geniş bir bagaj ağzına olanak tanıyor, bu özellik de bagaja erişimi kolaylaştırıyor. Düz bir zemin, tekerlek davlumbazları arasında maksimum 1.010 mm genişlik ve maksimum 1.079 mm uzunluk ise kullanım kolaylığı sağlıyor. 745 mm yükleme eşiği ve bagaj zemini eşik arasındaki 164 mm yükseklik eşya yüklemeyi kolaylaştırıyor. Bagaj açıklığı yüksekliği 445 mm (yükleme eşiği ile bagaj açıklığının üst kısmı arasında) ve zemin ile bagaj pandizotu arasında 565 mm yükseklik bulunuyor. Bagaj açıklığı yükleme eşiğinin 200 mm üzerindeyken, 875 mm genişlik ve bagaj kapağının menteşe hizasında 885 mm genişlik kullanıma sunuluyor. Bagaj zemininin altında fazladan eşyaları koymak ve şarj kablolarını düzgün bir şekilde yerleştirmek için ek alan bulunuyor. Arka koltuk sırtlıkları ek taşıma kapasitesi için öne katlanıyor ve kol dayama yerindeki "kayak kapağı" uzun eşyaları taşımayı kolaylaştırıyor.

Citroën Advanced Comfort Programı

Sürücüler ve yolcular, Citroën Advanced Comfort Programı sayesinde konforlu, stressiz ve dingin bir deneyimin keyfini sürebiliyor. Citroën Advanced Comfort Programı, sürüşü kolaylaştıran "sürüş konforundan", alana ve eşya bölmelerine erişim kolaylığı sunan "seyahat konforuna", araç teknolojilerinin ve özelliklerinin kolay, sezgisel kullanılmasını sağlayan "teknoloji konforundan", herkes için sakin ve rahatlatıcı bir ortam yaratan "iç mekan rahatlığına" kadar araç deneyimini her yönüyle kapsıyor.

Advanced Comfort Koltuklar, yeni ë-C4 X ve C4 X'te Citroën Advanced Comfort programını tamamlıyor. Geniş koltuklar 15 mm kalınlaştırılmış özel köpükle dinamik destek sunuyor. Yolcular rahat bir koltukta, yolun gürültüsünden ve bozukluklarından izole edilmiş bir şekilde sürüşün keyfini çıkartabiliyor. Koltukların merkezindeki yüksek yoğunluklu köpük, yüksek dayanım seviyesi ve uzun yolculuklarda optimum konfor sağlıyor. Maksimum postürel konfor, özellikle uzun yolculuklarda önemli olurken, geniş ön koltuk sırtlıkları güçlendirilmiş destek, bel ve yükseklik ayarı ile sürücü koltuğu elektrikli ayarına sahip. Geniş ve rahat arka koltuklar için ısıtma özelliği sunulabiliyor. Ön koltuklar ise ısıtma özelliği ve ayrıca rahatlık hissini daha da artıran masaj işleviyle donatılabiliyor. Yeni ë-C4 X ve C4 X için kabin içindeki sıcaklık, konfor ve kalite hissini daha da artıran lüks ve yumuşak dokunuşlu gri Alcantara iç ambiyans da sunuluyor.

Progressive Hydraulic Cushions Süspansiyon Sistemi

Citroën'inProgressive Hydraulic Cushions süspansiyon sistemi, konforlu sürüş imkanı sunuyor. Sistemde, biri sıkıştırma diğeri geri basma için mekanik stoperler yerine, amortisör ve yay ile birlikte iki kademeli hidrolik stoperler kullanılıyor.

Süspansiyon, uygulanan gerilime bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sıkıştırma ve geri basma durumlarında yay ve amortisör hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri birlikte kontrol ediyor. Hidrolik stoperler aynı zamanda, Citroën mühendislerine, otomobile bozuk zeminde süzülme hissi veren, "uçan halı" efekti için süspansiyon kurulumunu ayarlama konusunda daha fazla özgürlük sağlıyor.

Büyük darbelerde, yay ve amortisör, hareketi kademeli olarak yavaşlatmak ve sarsıntıları önlemek için hidrolik sıkıştırma veya geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi sönümleyen ve ardından bir kısmını darbe olarak geri veren mekanik bir stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.

Kapsamlı İklim Kontrol Paketi

Yeni ë-C4 X ve C4 X'te yolcuların en zorlu koşullarda bile rahat etmelerini sağlamak için kapsamlı bir iklim kontrol paketi bulunuyor. Kabin içi iklim kontrol paketi; ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ısıtmalı ön cam ve ısıtmalı direksiyon simidi ile birlikte çift bölgeli otomatik iklim kontrol sistemi gibi donanımları içeriyor. Arka koltukta yolcuları ise orta konsolun arkasında bulunan havalandırma ızgaralarından hava akışını kontrol edebiliyor.

Panoramik Cam Tavan ve Ambiyans Aydınlatma

Işık ve ambiyans keyifli yolculuk imkanı tanırken, sıcak malzemeler ve daha küçük arka yan camları içeren geniş cam alanlar ferah ve pozitif bir atmosfer yaratıyor. Açık renkli tavan kaplaması ile direk kaplamaları kabin içindeki aydınlığı ve ferahlığı destekliyor.

ë-C4 X ve C4 X'te büyük bir elektrikli açılır panoramik cam tavan da bulunuyor. Panoramik cam tavan yolcu bölmesini aydınlatırken zekice uygulanan tasarım sayesinde arka baş mesafesi kısıtlanmıyor. Güneşlik yoğun güneş ışınlarından korunmaya yardımcı oluyor. Araç içi konfor fonksiyonlarının beyaz arka aydınlatması ile uyumlu dijital gösterge panelindeki LED ortam aydınlatması ile ön ve arka iç aydınlatma sayesinde gece sürüşlerinde de hoş ve güven verici bir ortam oluşuyor.

Saklama alanları

Citroën, günümüz kullanıcılarının beklentilerini karşılamak için, sadece büyük bir bagaj sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kabin içinde çeşitli depolama çözümleri de sunuyor. Her biri pratik ve günlük kullanım kolaylığı sunan 16 adede kadar açık veya kapalı bölme toplam 39 litrelik bir depolama hacmi sunuyor.

Ön konsola entegre edilen ve bir tablet bilgisayarı taşımak için tasarlanan Smart Pad Support, ön yolcunun kabin içinde geçirdiği süreyi daha da keyifli hale getiriyor. Bunun altında, amortisörlü hareketli büyük bir sürgülü çekmece olan ön konsol çekmecesi bulunuyor. Özel kaymaz bir yüzey, kişisel değerli eşyaların ve kırılabilir eşyaların saklanmasını daha kolay ve daha güvenli hale getiriyor. Ön konsol çekmecesinin hemen altındaki torpido gözü de yumuşak bir açılma hareketine sahip olmasıyla kalite algısını arttırıyor.

Orta konsol yüksek ve geniş tasarlanırken, konsolun önündeki geniş alan depolama hacmini en üst seviyeye çıkacak şekilde tasarlandı. Kaymayı önleyen bir bölme bazı nesneleri gizlerken diğerlerinin kolayca erişilebilmesini sağlıyor.

Orta konsolda açık bir kablosuz şarj alanı bulunuyor. Yine burada biri Type C olmak üzere iki USB soketi yer alıyor. Küçük eşyalar için vites seçicinin önünde bir saklama alanı bulunuyor. Ayrıca, iki bardak tutucu ile sürgülü kapaklı büyük bir eşya bölmesi ve orta kol dayamanın altında geniş saklama alanı daha bulunuyor.

Arka kol dayamada bardak tutucu ve kalem gibi küçük eşyaları koymak için ek bir göz bulunuyor. Ayrıca ön koltukların arkasındaki ince harita cepleri ve kapı cepleri de arka koltuk yolcularının konforuna katkı sağlıyor.

Motor seçenekleri

Yeni Citroën C4 X, farklı kullanım gereksinimlerini karşılayan, verimli, temiz ve yüksek performanslı içten yanmalı motor seçenekleriyle belirli Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları ile uluslararası pazarlarda satılacak.

Pazara bağlı olarak, üç farklı Citroën PureTech 3 silindirli, turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motor ve şanzıman kombinasyonları sunuluyor:

• PureTech 100 Start & Stop, 6 ileri vitesli manuel

• PureTech 130 Start & Stop, EAT8 Otomatik

Yeni C4 X ayrıca, belirli pazarlarda EAT8 otomatik şanzımanla birlikte yüksek verimlilik seviyesine sahip Citroën BlueHDi 130 EAT8 Otomatik Start & Stop turbo dizel motorla da sunulacak.

Elektrikli mobilite

Citroën, elektrikli araç satışlarının zaten yoğun olduğu birçok Avrupa pazarında sadece tamamen elektrikli ë-C4 X modelini sunma konusunda cesur bir adım atıyor.100 kW güç-aktarma sistemi ve 360 km'ye kadar WLTP menzili ile yeni ë-C4 X, ana akım kompakt sınıfta, özgün tasarım, konfor ve binek otomobil genişliği kombinasyonunu sunan tek tamamen elektrikli otomobil olacak. Tüm bu özellikler 510 litrelik bagaj hacmiyle birlikte onu günlük kullanım için ideal bir yol arkadaşı yapıyor.

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