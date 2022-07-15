Citroen C5 Aircross SUV güncellendi

Makyajlanan Citroën C5 Aircross SUV, ülkemizde biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL'den başlayan fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu.

130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve 180 HP'lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunulan modelin her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Makyaj sonrası C5 Aircross SUV, yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakan Citroën'in yeni tasarım dilini benimsiyor. Ön bölüm, daha dikey ve modern olacak şekilde yeniden yorumlanırken bu yaklaşım otomobilin karakterini daha da güçlendiriyor.

Model, gündüz sürüş farlarından ayrılan yeni marka logosuyla da dikkat çekiyor. C5 Aircross SUV, logonun bir krom şerit aracılığıyla gündüz sürüş farlarına kadar uzandığı ürün gamındaki diğer modellerden ayrışıyor. Logo krom yerine siyah lake olarak ön cephede yer alırken, gerçekleştirilen titiz çalışma ile logo için ızgaranın ortasında daha fazla alan yaratılmış. Logo ve V şeklindeki ışık imzası, özenle tasarlanan kaliteli siyah lake şeritle ızgaranın alt kısmı boyunca vurgulanıyor. V şeklindeki LED gündüz sürüş farları piyano tuşu tasarımına sahip. Böylece ön farlara yüksek teknoloji ve daha derin görünümlü bir 3-Boyut efekti kazandırılıyor. Ön tampon alt koruması ön cepheyi daha dinamik hale getirerek kalite algısını arttırıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak Parlak Siyah veya Parlak Alüminyum olmak üzere son derece kaliteli farklı malzeme sunuluyor.

Yüksekte konumlandırılan yatay motor kaputu, yandaki krom C imzası, 360° cam alanların etkisiyle havada süzülüyor gibi görünen tavan ile kendine özgü bir duruş ortaya koyuyor. Model, 230 mm yerden yüksekliği, 720 mm'lik lastik çapları, tavan rayları ve Airbump ile SUV sürüş hissini tamamlıyor.

Bunun dışında alüminyum ve siyah lake gibi farklı renk ve malzemelere sahip ayrıntılar yeni C5 Aircross SUV'un dinamizmini, şıklığını ve modernliğini daha da güçlendiriyor. Yeni 18 inç elmas kesimli Pulsar alaşım jantlar buna sadece bir örnek. Tüm versiyonlarda standart olan Parlak Siyah yan ayna kapakları dışında, yeni mat siyah eklentilere sahip parlak siyah tavan barları ve yeni tasarımlı Airbump Renk Paketleri gibi detaylar görsel çekiciliği daha da arttırıyor.

Yeni C5 Aircross SUV, dış ortam ışığına bağlı olarak koyu maviden siyaha dönen derin ve şık bir mavi olan yeni Gece Mavisi dışında Metalik Beyazı, Sedefli Beyaz, Siyah, Platin Gri, Çelik Gri olmak üzere farklı gövde renkleriyle sunuluyor.

Yeni renkler, ön hava girişlerinde ve Airbump'ta da uygulanıyor. Parlak Siyah, Koyu Krom, ve Enerjik Mavi olmak üzere üç yeni Renk Paketi bulunuyor. Ayrıca Feel Bold donanım seviyesinden itibaren sunulan çift renkli siyah tavan ve siyah tavan rayları aracın şıklığını güçlendiriyor.

C5 Aircross SUV, ön konsol üzerinde süzülüyor gibi görünen ve daha modern bir yolcu kabini görünümü sağlayan 10 inçlik yeni bir dokunmatik ekranla donatılıyor. Bu yeni ve daha büyük ekran, iklimlendirme kumandalarına doğrudan erişim işlevi ve daha okunaklı yapısıyla kullanım kolaylığını iyileştiriyor. Havalandırma ızgaraları artık ekranın altında yer alırken, keskin ve yatay bir tasarımla modernize edilmiş. Ayrıca tamamen kişiselleştirilebilir 12,3 inçlik dijital gösterge paneli; navigasyon haritası, aktif sürüş destek sistemleri gibi tüm temel ve kişiselleştirilebilir bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına getirip, sürüş güvenliğini destekliyor.

Yüksek ve geniş orta konsol, otomatik vitesli versiyonlarda daha ergonomik bir kumanda düzeninin altını çizen ve krom detaylarla zenginleştirilen siyah deri efektli kumaşla modernize edildi. Bu bölümde; yeni e-Toggle vites seçici, Grip Control işlevini de kapsayan yeni bir sürüş modu seçim düğmesi yer alıyor. Orta konsol ayrıca 2 USB girişi ve kablosuz şarj özelliklerine sahip olan büyük bir depolama alanını da bünyesinde barındırıyor.

Model, yeni C4 ile kullanıma sunulan yeni nesil Citroën Advanced Comfort koltuklarla donatılmış. Koltuğun merkezinde yüksek yoğunluklu köpük, ekstra 15 mm köpük tabakası ve özel bir konstrüksiyon ile Citroën Advanced Comfort koltuklar, görsel konfor, oturma konforu ve sürüş konforu açısından, ayrıca zamanla sarkmaya karşı dirençli özel köpük yüzey sayesinde uzun vadede en iyi çözümü sunuyor. Sürücü ve ön yolcu için daha da gelişmiş bir konfor seviyesi sunmak üzere ısıtma ve masaj işlevleri de devreye giriyor.

Ayrıca, özel renk ve malzeme seçenekleri sunuluyor. Koltuklar, orta donanım seviyesinde modern kumaş, Shine donanım seviyesinde yeni yumuşak yüzeyli Alcantara ve ayrıca üst seviye delikli deri seçenekleriyle sunuluyor. Kolçaklar ve orta konsol yeni siyah deri efektli kumaş ile ve ön konsol ise yeni siyah deri efektli malzemelerle kaplanıyor. Modernize edilen dört yeni Advanced Comfort ambiyansı daha zarif, dinamik ve kaliteli bir ortam sunuyor. Tüm ambiyanslarda; koltukları, kapı panellerini ve ön konsolu son derece zarif bir şekilde yeni mavi dikişler süslüyor.

Citroën'e özel Progressive Hydraulic Cushions süspansiyon, yol bozukluklarını özenle filtreliyor ve uçan halı etkisi ile yolcuların konfor içinde seyahat etmelerini sağlıyor.

C5 Aircross SUV, segmentte üç bağımsız kızaklı, katlanabilir ve geriye yatırılabilir arka koltuk sunan tek SUV olarak işlevsellik ve modülerlik seviyesi sunuyor. 580 litre ile 720 litre arasında arasında olan bagaj hacmi de bu segment için bir rekor olurken, geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. Ayrıca araç içindeki koza etkisini güçlendiren akustik lamine ön cam gibi çözümlerle ses yalıtımına da ekstra özen gösterilmiş.

Model, konfor ve güvenliği iyileştirmek için birçok yeni nesil teknoloji sunuyor. C5 Aircross SUV kullanıcıları; Dur & Kalk işlevine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi ve Aktif Şerit Takip sistemini birleştiren 2. seviye otonom sürüş sistemi Otoyol Sürüş Destek Sistemi dahil olmak üzere sürüş destek sisteminden yararlanıyor.

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