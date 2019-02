Citroen, Cenevre Otomobil Fuarı'na Yeni Konsept Modelleriyle Geliyor

Citroen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni konsept modelleriyle yer alacak.



Citroen açıklamasına göre, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki standında Citroen, otomotiv deneyimine adanmış 100 yıllık tecrübeyle ortaya çıkan yeni modellerini sergiliyor. Markanın fuardaki en önemli yeniliği Ami One Concept olacak. Dijital teknolojilerle donatılan Ami One Concept, şehir içi ulaşımına yeni bir boyut kazandıracak tamamen elektrikli bir konsept otomobil.



Şehir içi kullanıma yönelik olarak tasarlanan Ami One Concept, 2,5 metre uzunluğuyla sıkışık trafikte ve dar sokaklarda kullanıcısına büyük kolaylık sağlıyor. Yüzde 100 elektrikli olan bu otomobili belirli ülkelerde 16 yaşından büyük, sürücü lisansı olmayan sürücüler de kullanabilecek. Kullanıcılarına mobilite deneyimi de yaşatacak olan Ami One'ı dileyen kullanıcılar 5 dakikadan 5 yıla varan sürelerde kiralayabilecek ve bu kiralamayı akıllı telefonlarına yükleyecekleri bir mobil uygulama sayesinde gerçekleştirebilecek.





Fuarda Citroen standında yer alacak bir diğer konsept ise SpaceTourer The Citroenist Concept olacak. Modern bir van tasarımına sahip olan SpaceTourer The Citroenist Concept'in tavanı açılarak hafta sonunu doğada yaşamak isteyenlere fazladan alan ve kamp yapma imkanı sunuyor. Doğa tutkunlarına hitap edenlere mobil bağlantı ve çalışma alanı da sunan bu konsept ayrıca ünlü bisiklet üretici Martone firmasının "Rider The Citroenist by Martone" isimli bisikletinin de tasarımına etki ediyor.





Fuarda yeni konseptlerin yanı sıra markanın ikonik modelleri Type A, Traction ve 2CV de yer alacak. Orijinal hallerine sadık şekilde korunan Type A, Traction ve 2CV modelleri güncel Citroen modellerinde sunulacak olan Collector Origins Edition donanımına da temel oluşturuyor. C1, C3, C3 Aircross Compact SUV, Yeni C4 Cactus ve Grand C4 SpaceTourer'ın Collector Origins Edition donanımına sahip versiyonları da fuarda yer alacak.





Fuarda Citroen'in C3 Aircross'un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross ve C5 Aircross'un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonu da yer alacak. Hibrit modunda benzinli motorlara göre yüzde 40 yakıt tasarruf sağlayan bu model, ZEV (sıfır emisyon) modunda 135 km/s'e ulaşan hızlarda 50 km menzil sunuyor.

