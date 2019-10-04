Son Dakika Haberleri: Citroen'de faizler düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Citroen'de faizler düştü

53 dakika önce

Citroen, ekim ayında geçerli kampanya ile gelişmiş tasarım, konfor özellikleri ve teknolojiye sahip tüm modellerini müşterilerine yüzde 0,59'dan başlayan faiz seçenekleri ile sunuyor.

Citroen'de faizler düştü, System.String[]

Citroen, ekim ayında geçerli kampanya ile gelişmiş tasarım, konfor özellikleri ve teknolojiye sahip tüm modellerini müşterilerine yüzde 0,59'dan başlayan faiz seçenekleri ile sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroen C5 Aircross SUV'a 204 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sahip olabilecek.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Yeni Citroen Berlingo'yu ise kampanya kapsamında, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satın almak mümkün. Berlingo ve tüm Citroen ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin TL indirim fırsatı da bulunuyor.

Citroen binek modellerinden sıra dışı tasarımı ile Citroen C3, SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroen C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satılıyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim fırsatı da sunuluyor.

Citroen, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinde Selçuk Yöntem'in parasını çaldılar
Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı Çağatay Ulusoy'a Orta Doğu'dan astronomik teklif Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile 52,5 milyonluk sponsorluk anlaşması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 20:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Citroen'de faizler düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]