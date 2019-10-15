Son Dakika Haberleri: Citroen'den faiz indirimi
Son Dakika Otomobil Citroen'den faiz indirimi

Citroen'den faiz indirimi

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Citroen, ekim ayında yüzde 0,59’dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün. Kampaya kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor. Yeni Berlingo, C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59...The post Citroen’den faiz indirimi appeared first on Carmedya.

Citroen'den faiz indirimi, System.String[]

CARMEDYA.COM - Citroen, ekim ayında yüzde 0,59'dan başlayan faiz seçenekleri ile ulaşmak mümkün.



Kampaya kapsamında Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 204 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.


Yeni Berlingo, C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus ve C-Elysée ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olmak mümkün.


Berlingo ve tüm Citroen ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin TL indirim fırsatı bulunuyor. Diğer modellerde ise nakit alım indirimi 5 bin TL…


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Citroen, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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