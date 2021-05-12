Citroen'den sıfır faizli mayıs kampanyası

Citroen, mayıs ayına özel C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz ya da 5 bin TL nakit alım desteği, diğer modellerinde de uygun alım seçenekleri sunan kampanya başlattı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Citroen, yaz aylarına yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel satın alma ve faiz seçenekleri sunuyor. Citroen'in mayıs kampanyası kapsamında, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca sıfır faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği geçerli oluyor. Ayrıca, segmentinin en sevilen modellerinden Citroen C5 Aircross SUV'a 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,09 faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, konforu ve teknolojisiyle kompakt hatchback sınıfına SUV havası getiren yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

Ayrıca, kapanma döneminde tercih ettiği Citroen modeliyle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler Citroen'in internet sitesine girerek "Bayi Canlı Bağlantı" kısmındaki formu doldurarak, bayi yetkisiyle canlı görüşme gerçekleştirebiliyor. Markanın en yeni modeli C4'ü tercih edecek olan tüketiciler ise "online ön sipariş" ayrıcalığından faydalanarak kapanma dönemi sonrası araçlarını teslim alabiliyor.