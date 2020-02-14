Citroen'den Yeni Citroen C3 - Son Dakika

Citroen, markanın tüm dünyada en çok satan modeli olan C3'ün yenisini tanıttı.

Citroen açıklamasına göre, üçüncü nesil C3 satışa sunulduğu 2016 yılından bu yana 750 bin adetlik bir satış performansı gerçekleştirdi.

Yeni konsept otomobillerden ilham alınan ve yeni LED farlarla desteklenen ve tamamen yeni Citroen kimliğini yansıtan karakterli bir ön görünümü beraberinde getirirken, 97 dış görünüm kombinasyonu, üç yeni tavan kaplaması, iki yeni jant seçeneği ve ikisi yeni olmak üzere üç farklı iç mekan alternatifi ile yeni Citroen C3 son derece zengin bir özelleştirme ve kişiselleştirme potansiyeli sunuyor.

Markanın yeni görsel imzası niteliğinde olan yeni Airbump® tasarımları modern ve çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. Daha çok üst segmentlerde kullanıma sunulan yeni Gelişmiş Konfor koltuklar tamamen yeni bir araç içi konfor deneyimi sunarken, 12 farklı sürüş destek sistemi, yedi inç dokunmatik ekranı ve akıllı telefon ekran yansıtması için Connect Play de dahil olmak üzere birçok internet bağlantılı hizmet gibi özellikler günlük hayatı kolaylaştırıyor ve benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip Euro 6 normuna uygun motor seçenekleriyle yeni Citroen C3, Haziran 2020 itibariyle satışa sunulacak.

Satışa sunulduğu günden bu yana yaklaşık 4,5 milyon adet satan C3, Aralık 2019 sonu itibarıyla Citroen ürün gamının en çok satan modeli Avrupa B segmentinin en çok satan ilk beş modelinden biri ve Fransa'nın en çok satan üçüncü otomobili oldu. C3, benzersiz tasarımı, renkli kişiliği ve Citroën konforu ile son derece rekabetçi bir segmentte varlığını güçlendirmeye devam ediyor. 2016 yılında yollara çıkan C3, tüm dünyada 750 bin kişi tarafından tercih edilerek büyük bir başarıya imza attı. Diğerlerinden farklı olma misyonuyla yollara çıkan yeni Citroen C3, hatchback segmentinin en çok kişiselleştirme olanağı sunan ve en konforlu otomobili olarak öne çıkıyor.

Yeni Citroen C3 bünyesindeki tasarım detaylarıyla daha güçlü ve kendinden emin bir görünüm sergiliyor. Yüksek ve yatay bir mimariye sahip ön bölüm, 3,99 metre ile aslında kompakt bir otomobil olan C3'e daha kendinden emin bir görünüm kazandırıyor. Motor kaputu ile aynı hizada cam çizgileri ve siyah direk kaplamaları havada süzülen tavan hissine neden oluyor.Versiyona bağlı olarak sunulan yan Airbump® sadece farklı bir görünüm ve markaya özgü bir imza olmakla kalmıyor, aynı zamanda olası küçük göçük ve çiziklere karşı otomobil yan gövdesini koruyor. Yeniden tasarlanan ve müşterinin seçtiği Renk Paketine uygun bir renkle çevrelenen bu bölüm 3 kapsülden oluşuyor.

Versiyona bağlı olarak 640 mm'ye kadar ulaşan büyük çaplı tekerlekler yeni Citroën C3'ün yola daha iyi oturmasını sağlıyor ve yeni C3'ün güçlü görünümüne katkı sağlıyor. Geniş tamponlar ve marşpiye kaplamaları belirgin çamurluk ağızlarının tasarımını tamamlıyor, otomobilin güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yine bu geniş kaplamalar ek koruma hissi de sağlıyor.

Yeni Citroën C3, 36 yerine, gövde renklerinden, çift renk uygulamasına, sis farları ve Airbump® çevresinde yeni renkli süslemeler ve tavan kapsülünü süsleyen renk uygulamaları da dahil olmak üzere 97 kombinasyon sunuyor. Yeni C3, yedi gövde rengi, Airbump® ve sis lambalarını çevreleyen dört Renk Paketi, dört tavan rengi seçeneği, üç tavan döşemesi rengi dışında 16 ve 17 inç olmak üzere iki farklı yeni jant modeli ile segmentinin en kişiselleştirilebilir otomobili.

-Farklı iç mekan temaları

Yeni C3, rahat ve konforlu bir iç mekan sunuyor. Kapı panellerinde ve koltuklarda kullanılan renk ve malzemelerin birbiriyle uyumu sıcak ve huzurlu bir ambiyansı beraberinde getiriyor. Zümrüt ambiyans, koyu renkler ve zümrüt renk dokunuşlarıyla kontrast oluşturuyor. Dinamik bir görünüm sergileyen kaliteli malzemelerle bezenen iç mekanda uygulanan renkli şeritler kalite hissini daha da yukarıya taşıyor. Dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı Techwood ambiyans açık renk ahşap uygulamalarla şık bir görünüm ve sıcaklık sunuyor.

Otomobil konforu sadece koltukların rahatlığı ile değil kullanım kolaylığı veya pratiklik gibi unsurlarla da sağlanıyor. Yeni C3, Citroën Advanced Comfort® kapsamında ergonomik kumandalar ve okunaklı göstergelerle son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Ayrıca sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini desteklemek üzere yenilikçi teknolojiler de devreye giriyor.

Yeni C3, yeni ön park sensörü, anahtarsız giriş ve çalıştırma, aktif şehir içi güvenlik freni, kahve molası uyarısı, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, şeritten çıkma uyarısı, hız sınırı tabelasını algılama ve önerme, hız sabitleme ve hız sınırlandırma olmak üzere sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu destekleyen 12 adet sürüş destek sistemiyle yollara çıkıyor.