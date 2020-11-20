Citroen'den yıl sonuna özel fırsatlar - Son Dakika

Citroen'den yıl sonuna özel fırsatlar

20.11.2020 17:15
Citroen'den yıl sonuna özel fırsatlar, System.String[]

Citroen Türkiye, yıl sonuna özel cazip fırsatlar sunuyor.

Citroen Türkiye, yıl sonuna özel cazip fırsatlar sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, tasarım, konfor özellikleri ve gelişmiş teknolojiye sahip seçili Citroen modellerine 120 bin TL kredi veya 20 bin TL nakit alım indirimi veya sıfır faiz oranı gibi çok çeşitli finansman seçenekleri ile sahip olmak mümkün oluyor.

Citroen C5 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 120 bin TL kredi için 30 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği veya nakit alımlarda geçerli 20 bin TL indirim ile satışa sunuluyor.

Kasım ayına özel fırsat araçlarından C5 Aircross Live 1.2 Puretech 130 EAT8 303 bin TL, C5 Aircross Shine 1.6 Puretech 180 EAT8 ise 383 bin 500TL, C5 Aircross Shine BlueHDİ 1.5 EAT8 399 bin 500'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca seçili modellerde geçerli 5 bin TL takas desteği ile C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Berlingo'ya 100 bin TL için 25 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile veya 60 bin TL için 18 ay sıfır faiz seçeneği ile sahip olmak mümkün oluyor. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 4 bin TL nakit alım indirimi sağlanıyor.

Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış Citroen hafif ticari modellerinden Berlingo Van 150 bin 500 TL, Jumper ise 194 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Citroen Türkiye, yıl sonuna özel fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroen Yetkili Satıcısı'na bekliyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Citroen'den yıl sonuna özel fırsatlar - Son Dakika


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