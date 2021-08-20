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Citroen e-Jumpy, "2021 Kompakt LCV Ödülü"nün sahibi oldu - Son Dakika

Citroen e-Jumpy, "2021 Kompakt LCV Ödülü"nün sahibi oldu

20.08.2021 13:34
Citroen e-Jumpy,

Citroen e-Jumpy, profesyonel gazeteciler tarafından verilen Kilometres Entreprise 2021 Kompakt LCV Millasime Trophy ödülüne layık görüldü.

Citroen e-Jumpy, profesyonel gazeteciler tarafından verilen Kilometres Entreprise 2021 Kompakt LCV Millasime Trophy ödülüne layık görüldü.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre marka, başarılarına yenisini ekledi.

İlk olarak "2021 Yılın Ticari Aracı" ödülünü alarak gösterdiği başarısını l'Argus'un prestijli "2021 Yılının Uluslararası Ticari Aracı" unvanıyla devam ettiren Citroen e-Jumpy, şimdi de Kilometres Entreprise tarafından verilen 2021 Kompakt LCV Millasime Trophy ödülünü aldı.

Verilen bilgiye göre bu ödül, Ocak 2021'den Haziran 2021'e kadar yüzde 43,6 pazar payıyla Fransa'nın en çok satan elektrikli hafif ticari aracı olan e-Jumpy'nin satış başarısını pekiştiriyor.

Herkesin ihtiyacına uygun, modern, teknolojik ve uygun maliyetli mobilite çözümleri sunan Citroen e-Jumpy, profesyonellerin ve esnafın da yeni ulaşım zorluklarına ideal çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.

Çok yönlü kullanım özellikleri, kısıtlamaların yaşandığı alanlara özgürce erişim, filoların CO2 emisyonu azaltma taahhütlerine uyma ve son kilometre teslimatları gibi yeni iş faaliyetlerine uyum sağlama konularında çözüm sunuyor.

Citroen e-Jumpy ile ürün çeşitliliği ile her bir kullanıcının ihtiyacına uyarlanmış bir çözüm ve kullanıcılara elektrikli ulaşımın tüm avantajlarını sunmayı hedefliyor.

e-Jumpy 6 rakibini geride bırakarak birinci seçildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, yeni ödül, aynı zamanda modelin, segmentin beklentilerini karşılama seviyesini ve profesyonellerin yeni taleplerini karşılamak için Citroen tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini gösteriyor.

Özellikle hafif ticari araç alanında uzman profesyonel gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından ödüllendirilen e-Jumpy, 2021 Yılın Kompakt Hafif Ticari Aracı kategorisinde altı rakibini geride bırakarak birinci seçildi.

Citroen e-Jumpy'nin kazandığı bu başarı aynı zamanda, araç seçimi, satın alma yöntemi, filo yönetimi ve kullanım maliyetlerini optimize etmek üzere özel çözümlerle profesyonel müşterilerin ulaşım projelerini destekleyen Citroen yetkili satıcı ve servislerin uzmanlığını da takdir ediyor.

Haziran, Citroen, Fransa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen e-Jumpy, '2021 Kompakt LCV Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika Ekonomi


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