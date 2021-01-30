Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi - Son Dakika

Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi

30.01.2021 16:47
Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi, System.String[]

VOTY jürisi tarafından Aralık 2020'de "2021 Yılın Uluslararası Vanı" seçilen Citroen e-Jumpy, bu sefer de L'Argus tarafından "2021 Yılın Vanı" seçildi.

I-VOTY jürisi tarafından Aralık 2020'de "2021 Yılın Uluslararası Vanı" seçilen Citroen e-Jumpy, bu sefer de L'Argus tarafından "2021 Yılın Vanı" seçildi.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, bu ödüller, 2020'de yüzde 15,2 pazar payı ile Fransa'da en çok satan üç kompakt van arasında yer alan Jumpy'nin satış performansını destekliyor.

L'Argus ödülü, gazeteciler, değerlendirme uzmanları ve özellikle hafif ticari araç sorunlarıyla ilgilenen profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından veriliyor ve bu yönüyle sektör ve markalar için büyük önem arz ediyor. Bu ödül, Citroen'in ürün ve hizmetler açısından profesyonellerin gereksinimlerini doğru bir şekilde ele alma kararlılığını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen CEO'su Vincent Cobee, 2021 yılının Vanı ödülünü almanın gurur verici olduğunu belirterek, "Jumpy'nin elektrikli versiyonu, profesyonellere yeni ulaşım zorluklarına çözüm sunuyor. Ürün bir yana, ödül, müşterilerimizin her biri ile yıllar içinde kurduğumuz güven ilişkisini otaya koyuyor. Amacımız, kişiselleştirilmiş çözümlerle onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve rahatlatmak. Uzman gazetecilerden oluşan bir jüri tarafından verilen bu ödül, bu modelle ilgili ticari hedeflere ulaşmamıza yardımcı olacak."

e-Jumpy, profesyonelleri ve kobileri yeni ulaşım zorluklarında destekleyen yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Kısıtlamaların olduğu şehir merkezlerine kolay erişim sağlayan ve filoların CO2 emisyonlarını azaltma taahhütlerine uymaya yardımcı olan e-Jumpy, çok yönlü yapısıyla profesyonellerin hayatını kolaylaştırırken, aynı zamanda e-ticaretin büyümesine bağlı olarak gelişen teslimat gibi yeni iş alanlarına benzersiz bir kolaylık sunuyor.

Farklı kullanım gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen e-Jumpy; 50 kWh kapasiteli batarya ile 230 km (WLTP) ve 75 kWh kapasiteli batarya ile 330 km (WLTP) olmak üzere iki farklı menzil tipiyle sunuluyor. Araştırmalar profesyonellerin yüzde 83'ünün günde 200 km'nin altında ve yaklaşık yüzde 44'ünün ise günde 300 km'nin üzerinde yol kat ettiğini gösteriyor. Günümüzde, müşterilerin yüzde 75'inden fazlası yüksek kapasiteli bataryayı tercih ediyor. e-Jumpy'nin 100 kW gücündeki elektromotoru vites değişim sarsıntısından, gürültüden ve titreşimden arındırılmış akıcı bir sürüş sunuyor ve 130 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

Evde standart 8A priz mod 2 kablosu veya bir Green'Up 16A geliştirilmiş priz ile, şarj istasyonunda mod 3 32A kablo ile Wallbox veya 30 dakikada bataryayı yüzde 80 şarj eden halka açık hızlı şarj istasyonunda kolayca şarj edebiliyor.

Gövde tipleri dahil içten yanmalı motora sahip versiyonlarla aynı yükleme hacmi ve kullanım özelliklerini sunuyor. 1,90 metreye kadar tavan yüksekliği ile kapalı otopark alanlarına rahatlıkla girebilen e-Jumpy 6,6 m3 kargo alanı ve 1.275 kg yük taşıma kapasitesi ve gelişmiş bir fonksiyonellik seviyesi sunuyor.

Gazeteciler, değerleme uzmanları ve sektör profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından verilen L'Argus ödülü, Citroen'in profesyonel müşterileriyle güven ilişkisi kurmayı amaçlayan modelin uygunluğunu ve sunduğu hizmetlerin kalitesini ortaya koyuyor.

Citroen, Fransa, Aralık, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen e-Jumpy, 2021 yılının Vanı seçildi - Son Dakika Ekonomi


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