Citroen'e Yılın Outdoor Uygulaması ödülü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Citroen'e Yılın Outdoor Uygulaması ödülü - Son Dakika Ekonomi

Citroen'e Yılın Outdoor Uygulaması ödülü

6 saat önce

Citroen, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ODD Gladyatörleri 2019 ödül töreninde Yılın Outdoor Uygulaması ödülünü aldı.

Citroen'e Yılın Outdoor Uygulaması ödülü, System.String[]

Citroen, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından düzenlenen ODD Gladyatörleri 2019 ödül töreninde Yılın Outdoor Uygulaması ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ODD sektörel büyümeye ivme katmak amacıyla organize ettiği ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen ODD Satış ve İletişim Ödülleri 3 Ocak gecesi Raffles Otel'de gerçekleştirildi.

Pazarlama ve İletişim alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli bir jüri tarafından oylanan Yılın Outdoor Uygulaması kategorisinde yarışan Citroen, Yeni C5 Aircross SUV lansmanı sırasında gerçekleştirdiği gerilla aktiviteleri ile zorlu rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, şunları kaydetti:

"Yeni C5 Aircross SUV heyecanla beklediğimiz bir modelimizdi. Nitekim dört ay gibi kısa bir sürede 2 bin 600 adetten fazla satışla en başarılı modellerimizden birisi oldu. Lansman sürecinde, marka vaadimiz olan konforu en iyi nasıl anlatabiliriz sorusu üzerine çalışıp bu etkinlikleri gerçekleştirdik ve sonucunda ödüle layık görülmek bizi mutlu etti."

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Citroen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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