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Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor - Son Dakika

Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor

15.01.2022 15:27
Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor

Citroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.

Citroen, yeni yılın ilk ayında hem 2022 hem 2021 model ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi avantajlarına ek olarak seçili modellerde geçerli KOBİ'lere özel kredi seçeneklerini müşterilerine sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araç segmentinde marka algısını başarıyla yükselterek ticaret ustalarının öncelikli tercihi olan Citroen, şık ve işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle fark yaratan ticari araçları için yılın ilk ayında da sunduğu avantajlı kampanyalarla dikkati çekiyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı 2022 model Citroen Berlingo Van, 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajıyla 287 bin TL'den satışa sunuluyor.

Citroen'in ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 50 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi veya 55 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi ve KOBİ müşterilerine ise 40 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi kampanyası mevcut.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 50 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi veya 55 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

2022 model Jumpy, 467 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 1.400 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli 2022 model Jumpy Van ise 381 bin TL'lik fiyatıyla öne çıkıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki 2022 model Citroen Jumper'a 387 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

Ticari araçlarda 2021 modellere özel fırsatlar

Citroen, yeni yılda daha uygun fiyata ticari araç sahibi olmak isteyenlere 2021 model ticari araç kampanyası kapsamında cazip fırsatlar sunmasıyla da öne çıkıyor.

2021 model Citroen Berlingo Van, 40 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi fırsatıyla 280 bin TL'den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.

2021 model Jumpy ve Jumpy Van modelleri, 40 bin TL 12 ay sıfır faiz veya 40 bin TL 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi ve KOBİ müşterilerine ise 25 bin TL 12 ay sıfır faizli kredi kampanyasıyla satışa sunuluyor.

Kredi kampanyalarıyla birlikte 2021 model Jumpy 449 bin 500 TL'den, 2021 model Jumpy Van modeli ise 364 bin TL'den yeni sahiplerini bekliyor.

Benim işim ağır yüklerle diyenler için 1400 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip 2021 model Jumper, 40 bin TL 12 ay sıfır faiz veya 40 bin TL 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla 381 bin 500 TL'den yeni yılda yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

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Türk Lirası, Citroen, Tragger, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Citroen'in ticari araçlarda sıfır faizli kredi avantajı sürüyor - Son Dakika
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