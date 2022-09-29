Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! - Son Dakika
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Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!

29.09.2022 06:14
Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!

Citroen'in ultra hafif yapısı ile sınırları zorlayan yeni konsept aracı: Citroen Oli resmi duyurudan önce Twitter'da paylaşıldı.

Fransız otomobil üreticisi Citroen'in daveti ile 29 Eylül 2022 günü (bugün) gerçekleştirilecek bir basın toplantısı için Paris'e gittik. Bu etkinlikte yapılacak olan duyurunun oldukça etkili olacağı dile getirilirken, Citroen etkinlik öncesinde sosyal medya hesabında yeni konsept aracını: Citroen Oli modelini duyurdu.

Etkinliğin ana konusu olan Citroen Oli'nin yanlışlıkla paylaşıldına dair iddialarda bulunuyor.

Fransa'da ana gündem konusu enerji krizi olurken, Citroen Oil için yayınlanan reklam filmi "yeterlilik" vurgusu ile karşımıza çıkıyor. Plastik şişeler yerine diğer şişe alternatiflerinin, plastik poşetler yerine ise bez torbaların kullanılmasının yeterli olduğu belirtilirken, elektrikli otomobillere geçişin tek başına yeterli olmadığı, bu alanda da ciddi bir inovasyona ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Citroen Oli özellikleri ile şaşırtıyor!

Bu kapsamda yeni bir konsept araç olan Citroen Oli'nin sırrı oldukça hafif bir yapıda olması. Resmi duyuru henüz yapılmadığı için aracın ağırlığını henüz bilmiyoruz. Ancak paylaşılan detaylar oldukça dikkat çekici.

Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!

Sadece 3 parçadan oluşan koltuklarının ultra hafif ve konforlu olduğu belirtilirken, aracın bazı bölümlerinde karton malzeme kullanılmış. Evet, yanlış duymadınız! Kartonu duyan herkesin aklındaki ilk soru sağlamlık olsa da, Citroen geliştirdiği bu malzemenin metalden daha sağlam olduğunu belirtiyor.

Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!

Aracın ağırlığını düşürmek için atılan tek adım bu değil. Oli kullanıcılarına müzik dinlemek için kendi hoparlörlerini, navigasyon için kendi telefonlarını kullanmaları tavsiye ediliyor. Dairesel yapıdaki kablosuz hoparlörünüzü, araç içerisindeki bölmeye yerleştirebiliyorsunuz. Yani ses sistemi bile bulunmuyor.

Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!

Telefonunuzu tamamen içine alan özel bir bölme bulunurken oldukça küçük, daha doğrusu kısa ama geniş yapıda bir dijital ekran Oil'de yer alıyor. Her şeyin çıkarıldığı ve bu sayede opsiyonel yapının en üst noktaya taşındığı bu aracın ağırlığını ve özelliklerini ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.

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Kaynak: Shiftdelete

Tragger, Citroen, Fransa, Paris, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! - Son Dakika

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