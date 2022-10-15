Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! - Son Dakika
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Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili!

15.10.2022 16:41
Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili!

Citroen'in yeni elektrikli modeli, Renault Zoe'yi geride bırakarak, ülkemizde sunulan en ucuz elektrikli otomobil oldu.

Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlarken, markalar da yeni elektrikli modellerini ülkemizde sunmaya devam ediyor. İçten yanmalı motorlara göre sahip oldukları ÖTV avantajı ile öne çıkan elektrikli otomobillere şimdi bir yenisi daha eklendi.

Citroen e-C4 iddialı fiyatı ve şarj desteği ile öne çıkıyor

Ülkemize giriş yapan elektrikli modellerden bir tanesi de Citroen e-C4 oldu. Benzinli versiyonları ile benzer fiyat etiketi ile satışa sunulan yeni elektrikli otomobil ayrıca lansmana özel sunulan avantajlarıyla da öne çıkıyor.

Elektrikli otomobillerde yeni dönem: Benzin doldurma süresinde hızlı şarj!

786 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olan Citroen e-C4, lansmana özel E-Şarj iş birliğiyle 1 yıllık ücretsiz enerji ve duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyeleriyle de dikkat çekiyor. Citroen'in yeni elektrikli modeli, sahip olduğu fiyat etiketi ile 809 bin TL'ye sunulan Renault Zoe'yi geride bırakarak, ülkemizde sunulan en ucuz elektrikli otomobil olmayı da başarıyor.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye-2/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin en ucuz elektrikli otomobili!

Yeni Citroen e-C4 kaputunun altında 136 beygir güç ve 260 Nm tork üretebilen elektrikli motoruna ev sahipliği yapıyor.50 kWh'lik lityum-iyon bataryaya ev sahipliği yapan aracın menzili WLPT verilerine göre 350 kilometre olarak açıklandı. Yeni modelin bataryasını 100 kW'lik DC hızlı şarj cihazı ile yarım saat içerisinde yüzde 80 oranında doldurmak mümkün.

Markanın elektrikli mobilite hamlesini Ami modeli ile başlattıklarını hatırlatan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, kompakt sınıftaki yeni modelleriyle ilgili de çeşitli açıklamalarda bulundu:

Bir yandan perakende satışlarımıza başlarken diğer yandan filo müşterilerimizden gelen ilk Citroën ë-C4 siparişlerini teslim ederek elektrikli araçlar pazarına hızlı bir giriş yaptık. Citroën ë-C4'ün elektrikli otomobil pazarında öncü marka olma vizyonumuzu destekleyen önemli bir model olacağına inanıyoruz. Benzinli C4 ile aynı satış fiyatıyla Türkiye pazarına iddialı biçimde sunduğumuz Citroën ë-C4 için lansman dönemine özel, elektrikli otomobil kullanmayı teşvik edici satın alma ve kullanım imkanları da sunuyoruz. Bunlardan ilki 7,4 kw'lik duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) hediyemiz olacak. Keşif ve kurum işlemleri E-Şarj tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek olan bu şarj ünitesi sayesinde eviniz ya da işyerinizde aracınız park halindeyken Citroën ë-C4'ünüzü kolaylıkla şarj edebileceksiniz. Lansman döneminde satın alınan Citroën ë-C4 modeli için ayrıca tüm Türkiye'deki E-Şarj noktalarında geçerli, 1 yıllık ücretsiz enerji de hediye ediyoruz. Yılda ortalama 15.000 km yapan bir müşterinin ihtiyacını karşılayacak şekilde 20.000 TL değerindeki bu hediyeyi müşterilerimizin kartlarına tanımlıyoruz.

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili!

Citroen e-C4'ün 1.2 PureTech 130 HP Shine Bold EAT8 C4 ile aynı fiyat etiketine saihp olduğunu hatırlatmakta fayda var. İddialı fiyatı ve bunun yanıda yaklaşık 20 bin TL değerindeki şarj desteği ile Citroen e-C4, elektrikli otomobil piyasasına oldukça hızlı bir giriş yapabilir.

Teknik özellikler

Güç: 136 PS (100 kW)

Tork: 260 Nm

Batarya: Lityum iyon

Batarya Kapasitesi: 50 kWsa; Menzil: 350 km WLTP

Dahili şarj cihazı (OBC): 7,4 kW

Şarj süreleri:

100 kW hızlı şarj (DC) istasyonu: 30 dakikada %80/ 10 dakikada 100 km menzil

Wall Box 7,4 kW/ 22 kW:               7 saat 30 dakika

Ev tipi priz:                                         15 saat (güçlendirilmiş priz)

24 saatten uzun (standart priz)

Peki siz Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan yeni Citroen e-C4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Renault, Citroen, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili! - Son Dakika

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