Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı

29.09.2022 10:38
Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı

Citroen'in yeni logosu, yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilirken, 2023'ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Citroen'in yeni logosu, yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilirken, 2023'ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Marka açıklamasına göre, yeni kurumsal marka kimliği ve logo ile Citroen tarihinde heyecan verici yeni bir dönem başlıyor. Yeni logo, 1919 yılındaki orijinal oval logoyu yeniden yorumluyor. Yeni bir konsept araçla ilk kez lanse edilen yeni logo, 2023'ün ortalarından itibaren gelecekteki modellerde ve konsept otomobillerde aşamalı olarak kullanılmaya başlanacak.

Yeni marka imzası, Citroen ulaşım çözümleri ve müşteri ilişkilerinde "cesur, kapsayıcı ve duygusal" çağın hızlanmasını ortaya koyuyor. Marka ayrıca, "Nothing Moves US Like Citroën" vaadi ile yeni bir sloganı kullanmaya başlıyor. Citroen tasarım ekibi tarafından geliştirilen yeni Citroen kimliğinde, Stellantis'in kendi tasarım ajansı olan Stellantis Design Studio'nun uzmanlığından yararlanıldı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Vincent Cobee, şunları kaydetti:

"103 yıllık tarihimizin muhtemelen en heyecan verici bölümüne giriyoruz. Citroen için modern ve çağdaş yeni bir görünümü benimsemenin tam zamanı. Yeni kimliğimiz, müşterilerimize sunduğumuz geleneksel endüstri kurallarına meydan okuyan, cesur ve yenilikçi araçlardaki ilerlemenin zarif bir simgesi. Gereksinimleri ne olursa olsun, özellikle elektrikli olmak üzere tüm sürüş deneyiminin, ulaşılabilir, konforlu ve eğlenceli olmasını sağlıyoruz. Cesur ve devrim yaratan araçlarla tüketicilerde heyecan uyandırma mirasımız, gelecekteki aile ulaşımında özgün ve daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsememiz için bize enerji veriyor. Geçmişteki, günümüzdeki ve gelecekteki müşterilerimizin, onları hiçbir şeyin Citroen kadar etkilemeyeceği konusunda hemfikir olduğuna kesinlikle inanıyoruz."

Citroen Küresel Marka Tasarımcısı Alexandre Revert ise, "Gelecekteki odak noktamızı netleştirmeye çalışırken, Andre Citroen'in herkes için ulaşılabilir ve yenilikçi ulaşım vaadini temsil eden ilk logosuna grafiksel olarak geri dönüyoruz. Gelecekteki tasarımlarımız için kademeli olarak daha belirgin ve görünür bir marka imzasına geçmek, hassas, bir o kadar da önemli bir evrim." ifadelerini kullandı.

Citroen Pazarlama ve İletişim Başkanı Laurent Barria da, "Kökenimizi unutmadan herkese ve marka DNA'mıza sadık kalırken kimliğimizi modern bir şekilde yeniden yorumluyor ve Citroen'de işlerin dikkat çekici bir şekilde değiştiğine dair net bir mesaj veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Logo, 10. kez yenilendi

Yeni marka kimliğinin merkezinde, Citroen'in dünyaca ünlü "Çift Açılı Chevron" sembolünün değişimi ve gelişimi yer alıyor. Şirketin 1919 yılındaki kuruluşundan bu yana Citroen logosu onuncu kez yenileniyor.

Daha geniş ve daha belirgin köşelere sahip "Çift Açılı Chevron" daha yumuşak bir dikey oval çerçeve ile çevreleniyor. Yeni logo, Citroen modellerinin tasarım dilinde yeni bir yaklaşım da başlatacak. Daha dikkat çekici bir görünüme sahip dikey oval logo, Citroen modellerinin hemen tanınabilir olmasını sağlayan bir imza unsuru olacak.

YORUMLAR
500
Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç! Citroen Oli: Kartondan yapılan elektrikli araç!
Kaynak: AA

Citroen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
15:09 Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: Kandil'e hava harekatı yapıldı, 16 mağara imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 16:46:53. #1.12#
SON DAKİKA: Citroen'in yeni logosu ilk kez konsept araçta kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement