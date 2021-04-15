Citroen'in yeni vizyonu: C5 X - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Citroen, marka geleneğine yenilikçi bir yaklaşım getiren ve sedan ile station wagon gövde tiplerini harmanlayan C5 X modelini tanıttı.

Hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan yeni model, modernlik, statü ve inovasyon ifade ediyor ve tüm bu özelliklerle hem büyük hacimli otomobil hem de SUV segmenti müşterilerinin beklentilerini karşılıyor.

C5 X, marka tarihinin en önemli niteliklerinden biri olan sihirli halı üzerinde seyahat etme hissini daha da artıran Citroen Advanced Comfort aktif süspansiyonun dünya tanıtımı ile tamamen yeni bir sayfa açıyor. Lounge tarzındaki iç mekan Advanced Comfort koltuklarla gelişmiş bir konfor seviyesi ve özellikle ikinci sıradaki yolculara son derece geniş ve ferah bir yaşama alanı sunuyor. 545 litre hacim kullanıma sunan bagaj station wagon müşterilerinin de gereksinimlerini karşılıyor. Günlük elektrikli sürüş ile ë-Comfort özelliğini birleştiren şarj edilebilir hibrit versiyon huzurlu bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

Araç içindeki huzur ve rahatlık hissi otomobilin kullanımını kolaylaştıran teknolojilerle daha da artıyor. Genişleyen Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, otoyol sürüş asistanı gibi sürücü üzerindeki yükü azaltan sürüş destek sistemleri veya 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, doğal ses tanıma ve tablet benzeri kişiselleştirilebilir ekran gibi teknolojiler bunlardan bazıları.

Citroen CEO'su Vincent Cobée değerlendirmesinde: "C5 X ile, dünyayı keşfetmeye giderek daha fazla meyilli olan müşterileri kazanmak için gerçekten iddialı bir araç yarattık. Citroën'in tüm uzmanlığını gerçek anlamda bünyesinde barındıran iddialı ve orijinal bir otomobil. Yenilikçi yaklaşım ve çözümlerle huzurlu bir sürüş deneyimi, bir yaşam sanatı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

D segmentine yeni tasarım

2016 Paris Otomobil Fuarında tanıtılan CXperience Concept'ten ilham alınarak tasarlanan C5 X, farklı boyutları ve tasarımıyla öne çıkıyor. Model, iddialı, güçlü ve sıra dışı tasarımıyla bulunduğu ortamda henüz ilk göz temasında dikkat çekiyor. C5 X, sedan ile station wagon gövde tiplerini harmanlayan fastback gövde tipiyle dikkat çekiyor.

Uzun motor kaputu, akıcı ve aerodinamik hatları, yüksek omuz çizgisi ve arka tekerleklerin üzerindeki vurgu farklı ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Tüm bu unsurlar aynı zamanda Citroen'in üst sınıfa damgasını vuran çeşitli otomobillerini de hatırlatıyor. Bagaj; geniş, işlevsel bir bagaj ağzı ve kolay, pratik günlük kullanım için alçak yükleme eşiği ile bir station wagonun tüm pratikliğini sunuyor.

Yükseltilmiş sürüş pozisyonu

Geleneksel bir sedana kıyasla daha fazla yerden yükseklik ve çoğu versiyonda 19 inçlik büyük ve dar lastiklerle donatılan 720 mm çapında tekerleklerin sağlamış olduğu yüksek duruş, SUV müşterilerinin çok beğendiği ve yola hakim bir sürüş ve daha fazla güvenlik hissi veren daha yüksek oturma pozisyonunu beraberinde getiriyor.

Son derece cömert bir arka koltuk yaşama alanını beraberinde getiren 2785 mm dingil mesafesine sahip olan C5 X, 4805 mm uzunluğu, 1865 mm genişliği ve 1485 mm yüksekliği ile dikkat çekici boyutlar sunuyor.

Modern ışık imzası

C5 X önde ve arkada, yeni C4 ile tanıtılan Citroën'in yeni V şeklindeki ışık imzasıyla donatılıyor. İster gece, isterse de gündüz olsun, bulunduğu her ortamda bir Citroën olarak hemen algılanan bu teknolojik ışık imzası, tüm versiyonlarda LED farlardan oluşuyor ve C5 X'e özgün bir görünüm kazandırıyor.

Yeni C5 X'in tasarımını değerlendiren Citroen Tasarım Müdürü Pierre Leclercq: " Bir sedanın zarafetini, bir station wagonun dinamizmini ve bir SUV'un güçlü duruşunu tek bir gövde bir araya getiren C5 X, Citroën tasarımının iddiasını somutlaştırıyor. Eşsiz detayları, aerodinamik çizgileri ve modern ışık imzasıyla C5 X ilk göz temasında bile bir Citroen olarak algılanıyor" şeklinde konuştu.

Citroen'in kişiselleştirme felsefesine uygun olarak C5 X için farklı iç ortamlar sunuluyor. Modeldeki Advanced Comfort koltuklar, oturma konforu için bir referans noktası olup, sürücü ve beraberindeki yolcuların kendini evinde, oturma odasında hissetmesini sağlıyor. Koltukların yatak pedi gibi özel dolguları sadece oturma anında değil, görsel olarak da gelişmiş bir rahatlık seviyesi sunuyor. Yüksek yoğunluklu bir katman ve kalın köpük vücudu kavrayarak uzun sürüşlerde bile üstün konfor ve rahatlık sunuyor.

Citroen otomobillerinin sihirli halı etkisini yeniden yaratmak ve tüm engellerin, çukurların, tümseklerinin ve diğer yol bozukluklarının üstesinden gelmek için Citroën Advanced Comfort süspansiyon devreye giriyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyon ile süspansiyon çözümü bir adım ileriye taşınıyor. Üç farklı modu ile Progressive Hydraulic Cushions süspansiyonun çalışma karakteri yol şartlarına göre uyarlanabiliyor.

Rahat ön koltuklar kadar derli toplu konsol tasarımı geniş ve ferah bir yaşama alanına katkı sağlıyor. Rahat koltuklarla birlikte başarılı diz mesafesi, omuz mesafesi ve baş mesafesi arka koltuk konforlu yolculuklar vaad ediyor.

Kelebek camları dahil otomobilin etrafını çevreleyen geniş cam alanlar kadar büyük boyutlu açılır cam tavanın da katkısıyla aydınlık ve ferah bir iç mekan oluşuyor.

Dış gürültüyü en aza indiren akustik lamine ön ve arka camlar dışında etkin yalıtım çözümleri de rahat ve konforlu bir yolculuk deneyimine katkı sağlıyor.

Çok yönlü ve pratik

Yeni C5 X tasarlanırken, Avrupalı kullanıcıların gereksinimlerine cevap vermek üzere kullanım kolaylığı ve pratiklik esas alındı. Buna bağlı olarak gerek hacim gerekse de kullanım ergonomisi açısından station wagon seviyesinde bir bagaj konsepti uygulandı. Normal kullanımda 545 litre olan bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1640 litreye kadar çıkıyor. Tamamen düz bir yükleme zemini, geniş ve büyük bagaj ağzı kadar alçak yükleme eşiği de kullanım kolaylığını destekliyor. Bagaj kapağına bağlı bir bagaj perdesi kadar eller serbest elektrikli bagaj kapağı da bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Zekice tasarlanan ve kabin içine serpiştirilen saklama alanları ve gözler küçük eşyaların neden olabileceği karmaşanın önüne geçiyor.

Şarj edilebilir hibrit ë-Comfort

C5 X şarj edilebilir hibrit versiyonuyla, elektrikli sürüş özelliği ile kısıtlamaların yaşandığı şehir merkezlerine erişim veya içten yanmalı motorla uzun yolculuklar olmak üzere üstün hareket özgürlüğü sunuyor. 225 HP güç üreten sistem, tamamen sessiz, titreşimlerden arındırılmış ve daha da önemlisi sıfır CO2 emisyon değeriyle ZEV sürüş modunda 50 km menzile imkan tanıyor. Maksimum 135 km/s hıza imkan tanıyan sistem böylece çoğu kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini karşılıyor. Evde veya halka açık şarj noktalarında şarj etmek koşuluyla kullanıcı hafta boyunca sıfır emisyonlu sürüşle tamamen çevreci bir sürüş keyfini sürebiliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motor ise hafta sonu örneğin şehir dışına yapılması muhtemel yolculuklarda devreye girerek olası şarj endişelerini ortadan kaldırıyor.

C5 X Plug-in Hybrid, konfor ve çok yönlü kullanım özellikleri sunan modern ve ileri teknolojiye sahip bir elektrikli araç. ë-Comfort, yoldan ve dış dünyadan izole tüm dış etkenlerden filtrelenmiş tamamen huzurlu bir sürüş sağlıyor. Sessizlik, yumuşaklık, sürüş keyfi, süspansiyon konforu, Advanced Comfort koltukların yumuşaklığı, titreşimsiz sürüş, ergonomik ve kullanımı kolay arayüzler ve özel hizmetler olmak üzere her bir ayrıntı sürücü ve beraberindeki yolcuların konforunu artırmaya katkıda bulunuyor. C5 X, stresten arındırılmış, sakin ve rahat bir seyahat sunuyor.

Teknoloji

C5 X, daha rahat, daha güvenli ve daha eğlenceli bir sürüş için en güncel teknolojilerle donatılıyor.

C5 X'te sunulan geniş ölçekli, tamamen renkli genişleyen Yükseltilmiş Gösterge Ekranı arttırılmış gerçekliğe giden yolda ilk adımı oluşturuyor. İlk kez 19_19 Concept çalışmasıyla sergilenen teknoloji, sürüş hızından telefon çağrılarına ve navigasyona kadar sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanına getiriyor ve böylece daha güvenli ve daha rahat bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

My Citroën Drive Plus

C5 X ile bağlanabilirlik odaklı tamamen yeni bir bilgi eğlence sistemi kullanıma sunuluyor. Sistem 12 inçlik HD dokunmatik ekran, 4 adet Type C USB girişi ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Gerçek zamanlı olarak havadan güncelleme özelliğine sahip olan bilgi-eğlence sistemi Ekran Yansıtma özelliği ile gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu sunuyor. Dokunmatik ekranlı bir tablet gibi tasarlanan arayüz: kişiselleştirme, ayarlar ve görüntüleme tercihleri, ana ekran kısa yolları gibi kullanımı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Sistem, 19_19 Concept çalışmasında sunulan kişisel asistana benzer şekilde, doğal ve kullanımı kolay sesli komut özelliği ile söylenenleri anlayan, soruları cevaplayan ve komutları yerine getiren kişisel bir asistan kullanıma sunuyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Radarlar, kameralar ve sensörlerle donatılan C5 X, en güncel sürüş destek sistemlerini kullanıma sunuyor.

Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi ile Dur & Kalk ve Şeritte Takip Asistanı özelliklerini birleştiren Otoyol Sürücü Sürüş Asistanı gibi teknolojilerle C5 X, güncel yönetmeliklere uygun olarak Seviye 2 yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor.

Uzun menzilli Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, ekranda dış ortamı görüntüleyerek manevraları kolaylaştıran Top 360 Vision, yakın mesafe anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi teknolojiler günlük hayatı kolaylaştırıyor.

C5 X, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle 2021 yılının ikinci yarısından itibaren Avrupa'da yollara çıkacak.

Citroen Ürün & Strateji Müdürü Laurence Hansen yapmış olduğu değerlendirmede: "C5 X ile modern, detaylı, konforlu ve çok yönlü bir çözüm arayan D segmenti müşterilerine heyecan uyandıran ve son derece iddialı bir seçenek sunmak istedik. Özgün tasarımı, gelişmiş konfor özellikleri, şarj edilebilir hibrit sistemi ve yenilikçi çözümleriyle, C5 X, Citroën tarzında bir çözüm kullanıma sunuyor" şeklinde konuştu.