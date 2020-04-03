Citroen modellerine ayda 1.600 TL'ye sahip olma imkanı

Citroen Türkiye'nin yeni kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak.

Citroen Türkiye'den yapılan açıklamada, müşterilerin, en son teknolojilerle düzenli olarak dezenfekte edilen ve en üst hijyen kurallarının uygulandığı Citroen showroom ve servislerinden randevu ile hizmet alabileceği veya bulundukları yerden satış danışmanı ile canlı görüşme yaparak Citroen modelleri ve kampanyaları hakkında detaylı bilgi edinebileceği belirtildi.



Bu ayrıcalıkların yanı sıra şirket, müşterilerinin satın aldığı otomobili talep edildiği takdirde evlerine kadar teslim edecek. Bu sayede tüm satın alma süreci, müşterinin evinden çıkmasını gerektirmeden, sosyal izolasyona uygun bir şekilde tamamlanabilecek.



Bu süreçte müşteriler, citroen.com.tr adresi üzerinden doldurdukları form ile istedikleri gün ve saatte Citroen yetkili satıcısıyla görüntülü görüşme gerçekleştirerek, istedikleri model hakkında detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca müşteri isterse, satın aldığı modele dezenfekte işlemi yapılarak temassız bir şekilde müşterinin adresine teslim edilecek.



Açıklamada, yeni Citroen C5 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda bin 600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacağı, Citroen C3'ün, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 119 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı, Citroen C3 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 144 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı aktarıldı.



Berlingo'ya dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olunabileceği belirtilen açıklamada, BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 ile sahip olmanın mümkün olacağı kaydedildi.