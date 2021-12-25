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Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor - Son Dakika

Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor

25.12.2021 12:14
Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor

Citroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.

Citroen My Ami Buggy Concept aracı, kapıları olmayan gövdesi ve özel aksesuarları ile öne çıkıyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen mühendisleri, elektrikli ve kullanımı kolay araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept oldukça sade ama bir o kadar da işlevsel olma özelliği taşıyor.

Citroen My Ami Buggy Concept, yollarda özgürce hareket etmek isteyen macera ruhlu kullanıcılara hitap ediyor. Konsept, sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı.

Panoramik tavanı aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlarken, kapıların olmaması havadar bir kabin sunuyor. Elektrikli güç aktarım sistemi ise sessiz ve emisyonsuz sürüş ile çevreci bir duruş ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, "My Ami Buggy, otomobil olmayan Ami projesine uygun bir konsept. Gündelik hayatı kolaylaştıran havalı bir ürün olmasını sağladık. Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları çok iyi şekilde harmanladık. Örneğin akıllı telefon tutucu için birçok ölümsüz tasarıma hayat veren tasarımcılardan ilham aldık. My Ami Buggy Concept'in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Siyah, haki ve sarı renklerinden oluşuyor

My Ami Buggy Concept, siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. My Ami Buggy Concept'in, koltuklar, şarj kablosu, kapı bölmeleri, bagaj alanı ve bazı aksesuarlar olmak üzere birçok önemli noktası sitrik sarı ile vurgulanıyor.

Sürücü tarafında "Pilot" ve yolcu tarafında "Copilot" ibaresi yer alırken, motorsporlarından hareketle sürücü koltuğunun 01 ve yolcu koltuğunun 02 ile numaralandırılması dikkati çekiyor.

Sürücü tarafında yan ayna üzerindeki "+" simgesi elektromotor ile bataryaya ve ayrıca elektrikli araçlar için ayrılan park yerlerine atıfta bulunuyor.

My Ami Buggy Concept'in iç mekanı, koltuklar, eşya saklama alanı ve bagaj alanı olmak üzere üç bölümde tasarlandı. Standart Ami'nin koltuk minderlerinde 35 mm olarak kullanılan dolgu köpüğü, My Ami Buggy Concept'te yerini 70 mm'lik dolgu köpüğüyle Advanced Comfort koltuk minderlerine bırakıyor. Hafızalı köpük teknolojisi koltukların hafif ve yumuşak olmasını sağlıyor. Minderler koltuktan kolaylıkla sökülebiliyor, değiştirilebiliyor ve yıkanabiliyor.

Ami'nin ön konsolundaki saklama kutuları, My Ami Buggy Concept için yeniden tasarlandı. Kutuların üzerindeki mat altın metal depolama rafı nesnelerin hareket etmesini önlüyor. Aracın iç mekanıyla uyumlu özel bir bagaj tasarlandı. Bel çantası, direksiyon simidinin ortasındaki mıknatısa sabitleniyor ve halkasıyla kemere de takılabiliyor. Ayrıca ön konsolun altında kapaklı bir denizci çantası da bulunuyor ve düşmemesi için bir boru ile alttan sabitleniyor.

İşlevsel aksesuarları bulunuyor

My Ami Buggy Concept aksesuarları bir tasarım öğesi olmanın çok ötesine geçiyor. Her biri gerçek bir işlev üstleniyor. Tasarımcılar, My Ami Buggy Concept'i hem eğlenceli hem de pratik kılmak üzere işlevsel çözümler geliştirmek için yoğun çaba sarf etti.

İç mekan araç içerisindeki yaşamı ve işlevlerin kullanımını kolaylaştırmak için tasarlandı. Aksesuarların çoğunun sabitleme mekanizması aynı olduğundan kullanıma bağlı olarak yerlerinden çıkarılarak farklı bir noktada sabitlenebiliyor. Kamera tutucu buna iyi bir örnek oluşturuyor. Sürüş rotasındaki manzarayı ölümsüzleştirmek ve anında paylaşmak açısından hayata renk katıyor.

My Ami Buggy Concept'te, telefonu sabitlemek için bir sıkma çarkı bulunan silindir şeklinde bir tutucu olarak kullanıma sunuluyor. Portatif hoparlörü direksiyon simidinin arkasındaki yuvarlak yuvaya sabitlemek için yeni bir konik destek tasarlandı. 3D baskı ile bu aksesuarların her biri sıfırdan tasarlandı ve aynı yöntemle talep üzerine yeniden üretilebiliyorlar.

Citroen My Ami Buggy Concept tasarımıyla öne çıkıyor

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Otomobil, Estetik, Tragger, Citroen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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