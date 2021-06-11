Citroen ticari araçlarda sıfır faizli kredi kampanyası haziranda da sürüyor

Citroen, ekonomiyi ideal gövde boyutlarıyla buluşturduğu ticari araçlar ürün yelpazesi için haziran ayında da en uygun alım koşullarını ve yeni fırsatları kullanıcılara sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, marka, yaz aylarına ticari araç ürün yelpazesine yönelik özel kampanyaları ve 7 ilde gerçekleşecek roadshow etkinliğiyle de giriş yaptı. Markanın haziran boyunca gerçekleştirileceği roadshow kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, Eskişehir, İzmir ve Samsun'da belirlenen noktalarda test sürüşleri düzenlenecek.

Roadshow etkinliğine katılanlar, Citroen ticari araçlarda geçerli olmak üzere 2 bin lira değerinde indirim çeki kazanma fırsatı yakalayacak.

Ayrıca ay boyunca, markanın, PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları da hem bireysel hem de KOBİ müşterilerine avantaj sağlayacak.

Bu kapsamda modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 172 bin 500 liradan satışa sunuluyor.

Ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy ve Jumpy Van ile kapasite ve konforu bir arada sunan Citroen Jumper, 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatı kullanıcılarla buluşuyor.

Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor. Bu kapsamda Jumpy Van, 225 bin TL'den satışa sunulurken, Jumpy'ler ise 275 bin TL'den başlayan fiyatlarla avantaj sağlıyor.

140 HP gücündeki fonksiyonel Citroen Jumper'a ise 229 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olunabiliyor.

Citroen'in ay boyunca KOBİ'lere özel sunduğu fırsat kapsamında da Jumpy ve Jumpy Van modellerinde, ay boyunca 40 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.