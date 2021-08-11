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Citroen ticari araçlarda sıfır kredi avantajı devam ediyor - Son Dakika

Citroen ticari araçlarda sıfır kredi avantajı devam ediyor

11.08.2021 13:54
Citroen ticari araçlarda sıfır kredi avantajı devam ediyor, System.String[]

Citroen, ideal yükleme kapasitesi ve kullanım konforu sunduğu ticari araçlarıyla ağustos ayında da avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

Citroen, ideal yükleme kapasitesi ve kullanım konforu sunduğu ticari araçlarıyla ağustos ayında da avantajlı alım seçenekleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PSA Finans avantajıyla sunulan kampanyalar kapsamında, Berlingo Van, ay boyunca sıfır faizli kredi imkanıyla 175 bin TL'den satışa sunuluyor.

Jumpy model ailesi ile profesyonellerin ergonomik dizaynı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle tercih ettiği Citroen Jumper ise 90 bin TL için 12 ay 0 veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

Citroen; şık ve işlevsel tasarımı, verimli dizel motorları ve teknolojisiyle fark yaratan ticari araç ürün yelpazesi için en özel alım fırsatlarını ağustos ayında da bireysel ve KOBİ müşterilerine sunuyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan sıfır faizli kredi kampanyaları kapsamında, kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla 175 bin TL'den satışa sunuluyor.

Citroen, Jumpy ve Jumpy Van modelleri için 60 bin TL 12 ay 0 faizli kredi veya 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini ise 90 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi veya 150 bin TL'ye 18 ay vadeli %0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Kredi kampanyalarıyla birlikte; konforu ve teknolojisiyle uzun yolculuklara çıkma isteği uyandıran Jumpy, 275 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

1400 kg'a kadar yükleme kapasitesine sahip, 6 ileri manuel vitesli Jumpy Van ise 225 bin TL'lik fiyatıyla avantaj sağlıyor. Önce kullanım kolaylığı ve konfor diyenler ise 140 HP gücündeki Citroen Jumper'a 229 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olabiliyor.

Türk Lirası, Citroen, Kredi, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Citroen ticari araçlarda sıfır kredi avantajı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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