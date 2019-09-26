Son Dakika Haberleri: Citroen V Weekend Motoring'e katılacak
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Citroen V Weekend Motoring'e katılacak

1 saat önce

Citroen, ürün gamını V Weekend Motoring'de sergileyecek.

Citroen V Weekend Motoring'e katılacak, System.String[]

Citroen, ürün gamını V Weekend Motoring'de sergileyecek.

Citroen açıklamasına göre, Citroen, geçen günlerde tanıttığı "Comfort Class SUV" Yeni Citroen C5 Aircross SUV'un Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemini standında ziyaretçilere deneyimletecek. SUV ailesinin bir diğer üyesi C3 Aircross SUV, sıra dışı tasarımı ile öne çıkan C3 ve segmentinin öncüsü Yeni Berlingo da ziyaretçilerle buluşacak.

Citroen, ürün gamındaki modelleri test etmek isteyen misafirlerini 27-28-29 Eylül tarihlerinde V Weekend Motoring'de standına davet ediyor.

Citroen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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