Son Dakika Haberleri: CITS'in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
Son Dakika Ekonomi Haber

CITS'in Genel Müdürü Ertan Göral oldu

4 saat önce

Coşkunöz Holding'in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri'nde üst düzey atama gerçekleşti.

CITS'in Genel Müdürü Ertan Göral oldu, System.String[]

Coşkunöz Holding'in kurduğu CITS Bilgi Teknolojileri'nde üst düzey atama gerçekleşti. Sektörün deneyimli yöneticilerinden Ertan Göral, şirketin genel müdürlüğü görevine getirildi.


Coşkunöz Holding'in bilgi teknolojileri konusundaki tecrübesini bir üst boyuta taşımak için 2016 yılında kurduğu CITS'de temmuz ayı itibarıyla genel müdür ataması gerçekleşti. Bulut bilişim ve yazılım hizmetleri konusunda faaliyet gösteren CITS'ın yeni Genel Müdürü Ertan Göral oldu. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde danışmanlık ve bilgi teknolojileri yönetiminde 25 yılı aşkın deneyim kazanan Göral, şirketin projelerine önderlik edecek, bilgi teknolojileri alanında inovatif çalışmalarda bulunacak.


Farklı yöneticilik pozisyonlarında görev alarak bilgi teknolojileri stratejisini ve yönetimini geliştirip başarılı işlere imza atan Ertan Göral, CITS bünyesinde, Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla, dijital çalışmalara değer katarak inovatif çözümler sunacak. Şirketin akıllı üretim sistemleri, veri analitiği ve makine öğrenmesi alanlarındaki projelerde yer almasının yanı sıra, CITS'in paydaşlar ve karar vericiler tarafından "güvenilir iş ortağı" olarak oluşturduğu birlikteliklerin sürdürülmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.


Ertan Göral kimdir?


CITS bünyesine katılmadan önce 2018 yılından bu yana Mavi'de Global IT Direktörü (Global CIO) pozisyonunda yer aldı. Lisans eğitimini 1991 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Göral, aynı yıl Raks Elektronik'te iş hayatına atıldı. 1996 yılından itibaren Bimsa, PwC Danışmanlık Hizmetleri, IBM Global Business Services ve KPMG Türkiye kurumlarında danışman, proje yöneticisi, direktör gibi pozisyonlarda çalışmalarını yürüttü. 2012 yılının Kasım ayı ila 2018 yılları arasında ise Memorial Sağlık Grubu'nda IT Direktörü (CIO) olarak görev aldı.


Ertan Göral, evli ve 1 çocuk sahibidir. Amatör olarak yelken, bilardo ve fotoğrafçılıkla ilgilenen Göral Turkish Business Network ve CIO Kulübü Üyesi'dir. - BURSA

Coşkunöz, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum
Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu! Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 19:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CITS'in Genel Müdürü Ertan Göral oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]