Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? - Son Dakika
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Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB?

15.08.2022 08:14
Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB?

City Interactive'in geliştiriciliğini üstlenip CI Games'in yayıncılığını yaptığı keskin nişancı aksiyon oyunu Sniper Ghost Warrior 2'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından "Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri" şeklinde araştırılıyor. Peki, Sniper Ghost Warrior 2'nin sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

FPS modern shooter oyunu Sniper Ghost Warrior 2'nin minimum sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? İşte detaylar…

SNIPER GHOST WARRIOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sniper Ghost Warrior 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64, 2 GB RAM ve NVIDIA 8800 GT ekran kartı gerekmektedir.

SNIPER GHOST WARRIOR 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64
  • Bellek: 2 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA 8800 GT
  • Depolama: 9 GB boş alan
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SNIPER GHOST WARRIOR 2 KAÇ GB?

Sniper Ghost Warrior 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

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Sniper Ghost Warrior, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? - Son Dakika


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