FPS modern shooter oyunu Sniper Ghost Warrior 2'nin minimum sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? Sniper Ghost Warrior 2 kaç GB? İşte detaylar…

SNIPER GHOST WARRIOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Sniper Ghost Warrior 2'yi en düşük ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64, 2 GB RAM ve NVIDIA 8800 GT ekran kartı gerekmektedir.

SNIPER GHOST WARRIOR 2 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA 8800 GT

Depolama: 9 GB boş alan

SNIPER GHOST WARRIOR 2 KAÇ GB?

Sniper Ghost Warrior 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır.