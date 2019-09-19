CityAir Projesi Konya'da tanıtıldı

Şehirlerdeki hava kalitesinin artırılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CityAir Projesi, Konya'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, şehirlerdeki hava kalitesinin artırılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen CityAir Projesi'nin Mevlana Meydanı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

Programda öncesinde Berger, beraberindeki protokol üyeleriyle "Temiz Hava" temalı yürüyüş ve bisiklet turu etkinliğine katıldı.

"CityAir projesiyle soluduğumuz havanın çok daha kaliteli olmasına destek veriyoruz"

Etkinlikte konuşma yapan Berger, böyle bir programın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Eylül ayında Avrupa'da ve Türkiye'de hem çevreyi korumak ve iyileştirmek hem de kendi hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler çerçevesinde iklimi korumaya, en azından iklimin daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hareketliliği de teşvik ediyoruz. Yani hem vatandaşlar hem ekonomi hem de çevre için hareketliliği teşvik ediyoruz. Örneğin 26 Eylül itibarıyla Avrupa'nın her yerinde bir şeyi başarmaya çalışacağız. Bir taraftan çok zor ama gerekli bir şey. Bu şey de yolda sıfır ölümün olduğu bir gün yaşamaktır. CityAir projesiyle soluduğumuz havanın çok daha kaliteli olması, daha iyileştirilebilir olmasına destek veriyoruz."

"Çevreye verdiğimiz hasarın bize maliyeti 3 milyar avrodur"

Çevrenin korunması ve insan faaliyetlerinde çevrenin sürdürülebilir şekilde korunabilmesi açısından Avrupa Birliği'nin lider bir konumda olduğunu belirten Berger, şöyle devam etti:

"Bu neden önemli? Çünkü her yıl Avrupa'da 4 bin insan çevresel sebeplerden dolayı hayatını kaybederken 65 bin kişi de hastalanıyor. Soluduğumuz hava bizim için gerekli bir şey. Bu aynı zamanda yaşam standartlarımızı da iyileştiriyor. Avrupa bu çalışmaların en önünde yer almaya devam edecek. 2030'a a kadar bu alana 2 milyar avro yatırım yapmış olacağız. Bu boşa harcanan bir para değil çünkü çevreye verdiğimiz hasarın bize maliyeti 3 milyar avrodur. Dolaylı maliyetler açısından da maliyeti, bu miktarın çok üzerinde. Bu çalışmalarla insanların yürümesini ve bisiklete binmesini sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlıyoruz."

"Kamuoyu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki temasının yürüyüş ve bisiklet kullanımının artırılması olduğunu söyledi.

Konya'nın bu alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden olduğunu aktaran Ecer, şunları kaydetti:

"Çevre dostu ulaşım gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Trafik kaynaklı hava kirliliğiyle mücadelede en temel önlemler toplu taşıma araçlarının kullanımı, kısa mesafelerde yürüyüşün ve bisiklet kullanımının artırılmasıdır. Bu vizyonla, hareketle Bakanlığımız bisiklet ve yeşil yürüyüş yollarına destek vermektedir. Bununla yaşanabilir çevre ve kimlikli şehirler oluşturulması, trafik kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması, beden ve ruh sağlığının korunması, yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Yine bakanlığımızca yakın il ve ilçe merkezlerini birbirine bağlayan bisiklet havzalarının oluşturulması için Türkiye Bisiklet Ağı Master Planı hazırlanmaktadır. 'Temiz Hava Kaliteli Hayat' sloganıyla yola çıktığımız projede teknik çalışmaların yanı sıra kamuoyu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Vali Cüneyit Orhan Toprak da programda konuşma yaptı.

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca Mevlana Meydanı'na kurulacak stantlarda elektrikli otobüslerin, bisiklet kullanımını özendirici faaliyetlerin tanıtımı, akıllı şehir ve ulaşım imkanlarının sunumu yapılacak.

Ayrıca projenin tanıtım etkinlikleri çerçevesinde bir hafta boyunca Konya ve ilçelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programa milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.