Son Dakika Haberleri: Ciutat Esportiva'nın ikinci gününde eğitim devam ediyor
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Ciutat Esportiva'nın ikinci gününde eğitim devam ediyor

17 dakika önce

Eğitimin ilk gününde yapılan çift seanstan sonra, bu Salı ilk takım sabah oturumuna girdi ve öğleden sonra dinlenecek. Ernesto Valverde takımı Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki Pitch 2'de çalıştı ve Barça B'nin Iñaki Peña, O. Busquets, Collado, Riqui Puig ve C. Pérez tarafından katıldı.

Eğitimin ilk gününde yapılan çift seanstan sonra, bu Salı ilk takım sabah oturumuna girdi ve öğleden sonra dinlenecek. Ernesto Valverde takımı Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki Pitch 2'de çalıştı ve Barça B'nin Iñaki Peña, O. Busquets, Collado, Riqui Puig ve C. Pérez tarafından katıldı.
Ciutat Esportiva'nın ikinci gününde eğitim devam ediyor
Sabah, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05 
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