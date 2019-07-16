Ciutat Esportiva'nın ikinci gününde eğitim devam ediyor
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Eğitimin ilk gününde yapılan çift seanstan sonra, bu Salı ilk takım sabah oturumuna girdi ve öğleden sonra dinlenecek. Ernesto Valverde takımı Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki Pitch 2'de çalıştı ve Barça B'nin Iñaki Peña, O. Busquets, Collado, Riqui Puig ve C. Pérez tarafından katıldı.
Eğitimin ilk gününde yapılan çift seanstan sonra, bu Salı ilk takım sabah oturumuna girdi ve öğleden sonra dinlenecek. Ernesto Valverde
takımı Ciutat Esportiva Joan Gamper'daki Pitch 2'de çalıştı ve Barça B'nin Iñaki Peña, O. Busquets, Collado, Riqui Puig ve C. Pérez tarafından katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05
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