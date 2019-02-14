Son Dakika Haberleri: Cıva Zehirlenmesi Sonrası Okul Tatil Edildi

Cıva Zehirlenmesi Sonrası Okul Tatil Edildi

29 dakika önce

Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu, 32 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede gözlem altında tutulmasına neden olan olay sonrası 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Cıva Zehirlenmesi Sonrası Okul Tatil Edildi, System.String[]
Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokulu, 32 öğrencinin cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede gözlem altında tutulmasına neden olan olay sonrası 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Önceki gün bir öğrencinin Adıyaman Türkiye Petrolleri Ortaokuluna cıva getirmesi ve bir sınıfın öğrencilerinin bu cıvaya temas etmesi nedeniyle öğrenciler hastanede tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyordu. 24 saat gözlem altında tutulan öğrencileri ziyaret eden ve bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okulun 1 gün (Perşembe) tatil edildiğini söyledi. Alagöz, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntı olmadığını ve yapılan işlemlerin tedbir amaçlı olduğunu söyledi. Cıva maddesinden kaynaklı bir sorun yaşanmaması ve okulun yıkanması için 1 gün (Perşembe) tatil ettiklerini kaydeden Alagöz, öğrencilerin bugün taburcu edilmesini beklediklerini ifade etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:13 Kaynak: İHA

Alagöz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün Düzenlenen GQ Men Töreninde Ödüller Sahiplerini Buldu Şehit Nişanlısı, "Acı ve Istırap Çekiyorum" Diye Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Yeni Askerlik Sistemine Göre Bedelli Askerlikte Yaş Sınırı Olmayacak Vatandaşlar, Ankara ve İstanbul'un Dışında da Tanzim Satışın Başlamasını İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cıva Zehirlenmesi Sonrası Okul Tatil Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]