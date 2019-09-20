Son Dakika Haberleri: Civa zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Civa zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı

1 saat önce

Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Civa zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı, System.String[]

Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Sancak İlk ve Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı. Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora civayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, Bingöl, Elazığ, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını büyüttüğü, geçimini sağladığı su değirmeni yarım asrın ardından bu yıl durdu
Okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 27 öğrenci tedavi altına alındı Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası yeni bir şirket kuruyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 17:09:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Civa zehirlenmesi şüphesiyle 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]