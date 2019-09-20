Son Dakika Haberleri: Civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl'den sevk edilen 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı
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Civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl'den sevk edilen 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı

7 dakika önce

Civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl'den sevk edilen 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındıELAZIĞ - Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl'den sevk edilen 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Bingöl'de bir okulda civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 27 öğrenciden 5'i Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sancak İlk ve Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı. Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora civayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, civa ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen öğrenciler tedavi altına alındı.

Civa zehirlenmesi şüphesiyle Bingöl'den sevk edilen 5 öğrenci Elazığ'da tedavi altına alındı

Fırat Üniversitesi, Bingöl, Elazığ, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:28 Kaynak: İHA
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