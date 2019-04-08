Civadan Zehirlenen Kardeşler Tedavi Altına Alındı

Civadan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındıERZURUM - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde civadan zehirlenen 3 kardeş Erzurum'da tedavi altına alındı.

Civadan zehirlenen kardeşler tedavi altına alındı



ERZURUM - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde civadan zehirlenen 3 kardeş Erzurum'da tedavi altına alındı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Mescitli Köyünde oynadıkları civadan zehirlenen 8 kişi arasında bulunan Muhammed, Oğuzhan ve Edanur Demir kardeşler Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi edildi.

Sülhettin Demir ve Ziyafet Demir çiftinin çocukları olan 8.sınıf Öğrencisi Muhammed Demir (14), 6. Sınıf öğrencisi Oğuzhan Demir ve 5. Sınıf öğrencisi Edanur Demirokulda oynadıkları civa sonrasında şiddetli baş ağrısı şikayetleri üzerine Sarıkamış Devlet Hastanesi kaldırılmış ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilmişti. Burada yapılan incelemeler ardından çocukların civadan zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Tedavilerinin iyi geçtiğini ve 3 kardeşin durumunun iyi olduğunu ifade eden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Hafize Erdeniz," Geçen hafta 3 kardeş 3 haftadır şiddetli baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş şikayetiyle başvurdular. Muayenelerinde enfeksiyon bulgusu yoktu ama tansiyonları yüksekti. Değerlendirmeleri yaptık civa olduğundan şüphelendik idrar ve kan tahlili sonucu civa olduğuna kar verdik. 3 kardeş haricinde teması olan 8 kişiyi polikliniğimize çağırdık onlarda şimdi hastanemizde yatıyorlar. Ama hayati tehlikesi olan kimse yok. Şuanda hastalarımızın kanları alındı ilaçlarını yapmaya başladık birkaç gün daha hastanemizde yatacaklar" dedi.

Baba Sülhettin Demir ise" İlk temasın iki ay önce olduğunu düşünüyoruz ama biz civa olduğunu bilmiyorduk. Bu hastaneye geldiğimizde doktor hanım civayla oynandığını tespit etti. Şimdi çocuklarımız gayet iyi durumda" şeklinde konuştu.

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