Civciv hırsızı kedi mahalleliyi canından bezdirdi

Evleri tek tek dolaşan ve civcivleri yiyen kedinin yakalanıp mahalleden atılmasını istiyorlar

OSMANİYE Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kümesteki civcivleri tek tek bulup yiyen kedi, mahalle sakinlerini bıktırdı. Mahalleliler gri renkli sokak kedisinin bulunup mahalleden uzaklaştırılmasını istiyor.

Cengiz Topel Mahallesinde vatandaşlar, mahallede dolaşan civciv hırsızı kediden oldukça dertli. Gri renkli olan sokak kedisi kümesleri tek tek dolaşıyor, gördüğü civcivi alıp kaçırıyor. Civcivlerini kedi kapmasın diye kümese hapseden mahalleli ise kedinin yetkililerce bulunup mahalleden gönderilmesini istiyor. Geçtiğimiz yıl 80 adet civcivi bu yıl ise şu ana kadar 20 civcivi kedi tarafından kaçırılan Ayşe Eğritaş, "Bizden dahi korkmuyor, geldi benim yanımda civcivi aldı kaçırdı. Yetkililere sesleniyorum burada bir tane başı boş kedi var. Mahallede bir tane civciv bırakmadı. Geçen yıl çok sayıda civcivimi yedi, bu yıl yine aynı sorun var. Şu ana kadar 20-30 civcivimi telef etti. Benim yanımda bile çarpıp alıp gidiyor. Mahalleli çok şikayetçi, artık herkes kümesinde civcivine bakıyor. Kimse artık civciv dışarı çıkaramıyor. Kahverengi gibi griye yakın bir kedi. Bu kedinin bu mahalleden alıp gönderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir başka mahalle sakini Sultan Karaman ise, "Bu kedinin buradan alınmasını istiyoruz. Civcivlerin hepsini yedi. Geçen yılda benim civcivlerimin hepsini yemişti. Gri renkli bir kedi, bu mahalleden alınıp götürülsün. Mahalleli perişan civcivler perişan. Kümesten dışarı bırakamıyoruz civcivleri" şeklinde konuştu.