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Civcivleri satmak için yola çıktılar, kazada kapısı sökülen araçtan düşerek hayatlarını kaybettiler

1 saat önce

Civcivleri satmak için yola çıktılar, kazada kapısı sökülen araçtan düşerek hayatlarını kaybettiler Civciv ve yumurta yüklü aracın bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da pazara civciv ve yumurta satmaya giden ailenin bulunduğu...

Civcivleri satmak için yola çıktılar, kazada kapısı sökülen araçtan düşerek hayatlarını kaybettiler

Civciv ve yumurta yüklü aracın bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da pazara civciv ve yumurta satmaya giden ailenin bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ahmet Süpürgeci idaresindeki 22 AP 751 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ- İstanbul karayolu Marmaraereğlisi mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada kapıları sökülen ticari araçtan fırlayan Gamze ve Sudenaz Süpürgeci hayatını kaybederken, Edanur ve Baran adlı çocuklar ile sürücü Ahmet Süpürgeci ise yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmaraereğlisi Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin pazarda civciv ve yumurta sattığı, semt pazarına giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Civcivlerin hava alarak ölmemesi için aracın kapılarının çıkartıldığı, 2 kişinin kapısı açık araçtan fırlayarak öldükleri öğrenildi. Kaza sonrası araçtan etrafa saçılan civcivleri ise jandarma ekipleri topladı.

Marmaraereğlisi, Jandarma, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:19 Kaynak: İHA
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