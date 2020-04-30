Civcivleri serasında besliyor - Son Dakika

Civcivleri serasında besliyor

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde örtü altı sera üretimi yapan Zafer Çetin (38), kuluçkadan çıkan civcivleri kendi elleriyle serasının içinde besliyor.

Kumluca'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Zafer Çetin, 21 gün kuluçka süresinden sonra yumurtadan çıkan 12 civcivi üşümemesi ve güvenle yaşaması için domates ekili serasının içinde plastik kasada besliyor.

Zafer Çetin, "21 günlük kuluçkadan sonra yumurtadan çıkan civcivleri domates seramızın içine aldık. Sıcak ve sağlıklı ortam olsun diye civcivlerimizi seranın içinde barındırıyoruz. Hassas olmalarına rağmen, yeni civciv olmalarına rağmen seralarımızda kullandığımız koruma ürünlerinden etkilenmiyorlar. Gayet sağlıklılar. Bu yüzden burada barındırıyoruz. Bu küçücük hassas civcivler tarımsal koruma ürünlerinden zarar görmüyorsa hiçbir canlı zarar görmez. İnsanlar da zarar görmez. 2 hafta seranın içinde kalan civcivler daha sonra doğal ortamına geri bırakılacak. 2 haftalık olunca seranın içindeki zararlı böcekleri de yiyecekler. Böylece seraya da faydaları olacak" dedi.