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Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü - Son Dakika

Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü

11.08.2021 11:23

Ataşehir'de yaşayan Hasan Kızıl, civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeği Duman'ı öldüresiye dövdü. Defalarca aldığı darbeler sonrası kafasında ciddi kırıklar oluşan Duman'ın yaşadığı insanlık dışı olayı mahalledeki hayvanseverler fark etti. Mahallelinin kliniğe götürdüğü yaralı köpek tedavi altına alırken, Hasan Kızıl'ın ''Ben dövdüm, hiçbir şekilde karışamazsınız'' deyip çevredekilere saldırdığı öne sürüldü. Duman'ın saldırıya uğradığı o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul Ataşehirde Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı.

Civcivlerini kovaladığı gerekçesiye sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada

CİVCİVLERİNİ KOVALAYAN KÖPEĞİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Buna sinirlenen Kızıl, eline aldığı sopayla köpeği öldüresiye dövdü. Mahalledeki hayvansever, kendisine bildirilen yaralı haldeki köpeği Ataşehir'de bulunan veteriner kliniğine götürdü. Kadının götürdüğü klinik görevlileri yaptıkları tetkiklerde ciddi darbeler alan köpeğin kafatasında kırıkları oluştuğunu ve daha donanımlı bir kliniğe götürülmesi gerektiğini söyledi.

Civcivlerini kovaladığı gerekçesiye sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada

HAYVANSEVERLER KÖPEĞE SAHİP ÇIKTI

Bunun üzerine kadın Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SUHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz'a durumu bildirdi. Gelen Yasin Yılmaz, köpeği alarak daha donanımlı cihazların bulunduğu başka bir kliniğe götürdü. Köpek burada tedavi altına alındı.

Civcivlerini kovaladığı gerekçesiye sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada

"DUMAN'IN KAFASI SOPAYLA KIRILDI"

SUHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, "Öğlen saatlerinde Belma Hanım diye bir üyemiz WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçti. Çok kötü bir olay olduğunu ve bir köpeğin kafasının sopayla kırıldığını söyleyip, bize videolar attı. Köpeğin dövüldüğünü ilk Belma Hanım'a ihbar etmişler. Çünkü, mahallede köpeklerle ve kedilerle ilgilendiği için kendisini birçok insan tanıyor. Köpeği Ataşehir'de bir klinikten teslim aldık. İlk tetkiklerde kafatasında çok ciddi kırıklar olduğu söylendi. Onun haricinde çok ciddi bir travması vardı köpeğin. Daha donanımlı bir kliniğe gitmesi gerektiğini söylediler. Biz de oradan alıp daha donanımlı bir kliniğe sevk ettik köpeği" dedi.

Civcivlerini kovaladığı gerekçesiye sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada

"YENİ ÇIKAN YASAYLA DERNEKLERİN ELİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMA VASFI ALINDI"

Yılmaz, "Biz bununla alakalı Tarım Orman Bakanlığı'na şikayetçi olacağız ama biliyorsunuz ki, yeni çıkan yasada derneklerin elinden şikayetçi olma vasfı alındı. Biz ne kadar şikayetçi olsak da il tarım müdürlükleri eğer karar verirlerse işlem yapılacak" diye konuştu.

Civcivlerini kovaladığı gerekçesiye sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü! İnsanlık dışı olay kamerada

SALDIRGAN "BEN DÖVDÜM HİÇBİR ŞEKİLDE KARIŞAMAZSINIZ" DEMİŞ

Köpeğe saldıran kişinin o mahallede oturduğunu ifade eden Yılmaz, "İddiasına göre köpek, tavuklarını ve civcivlerini kovalamış. O da o hırsla 'ben köpeği dövdüm' diyor. Şu an yanlarına giden insanlara da, 'ben dövdüm, hiçbir şekilde karışamazsınız' diyor. Biraz evvel dernek üyelerimiz oraya gitti, ailesi insanlara saldırmış" şeklinde konuştu.

KÖPEĞE ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Köpeğin sopayla dövüldüğü anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kızıl'ın elinde sopayla köpeğin kafasına defalarca vurduğu görülüyor.

Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü

Ferhatpaşa Mahallesi, İstanbul, Ataşehir, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Civcivlerini kovaladığını söyleyen cani adam sokak köpeği Duman'ı sopayla öldüresiye dövdü - Son Dakika


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