Civcivlerini yediği için köpeğini vurdu - Son Dakika

Civcivlerini yediği için köpeğini vurdu
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Civcivlerini yediği için köpeğini vurdu Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi.
Civcivlerini yediği için köpeğini vurdu
BURSA - Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Gencali Mahallesinde Askeri Hara civarında bulunan tarlada bekçi köpeği vurulmuş halde bulundu. İddiaya göre, hayvanseverlerin köpeğin sahibi H. K. tarafından vurulduğu öne sürülen köpek Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağında ameliyata alındı. Göğüs ve boyun bölgesinden vurulan köpeğin sahibi ile alakalı, Gemlikli hayvanseverler suç duyurusunda bulundu. Köpeğin sahibinin civcivlerini yediği için köpeği vurduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 10:33 Kaynak: İHA
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