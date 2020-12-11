Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor - Son Dakika

Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor

11.12.2020 14:16
Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor, System.String[]

Niğde'de KOSGEB desteğiyle ahşap atölyesi açan Esra Düzgün, kendi tasarladığı kalıplarla ahşap ürünler üretip tüm ülkeye satış yapıyor.

Niğde'de KOSGEB desteğiyle ahşap atölyesi açan Esra Düzgün, kendi tasarladığı kalıplarla ahşap ürünler üretip tüm ülkeye satış yapıyor.

KOSGEB desteğiyle evinin bahçesinde kurduğu atölyede ahşaptan çeşitli ürünler üreten Esra Düzgün, atölyesinde 4 kadına da istihdam sağlıyor. Ahşap kesme aletlerini ve lazer çizim makinelerini ustaca kullanan kadınlar, atölyede ayda ortalama 7 bin ürün üretiyor. Eşinin hobi olarak uğraştığı ahşap işlerini aldığı KOSGEB desteğiyle mesleğine dönüştüren Düzgün, kadın girişimcilere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Başarıya giden yolculuğunu anlatan Düzgün, "Eşim ahşap işlerini hobi olarak yapıyordu, daha sonra biz neden ticarete dökmeyelim dedik. Ben de o süre zarfında iş düşünüyordum, kendime KOSGEB'den kadın girişimci programında destek aldım, projemizi yazdık ve onaylandı. 14 Ocak 2020'den beri bu işi yapıyoruz. Benimle birlikte çalışan ekip arkadaşlarım var, hepsi kadınlardan oluşuyor. Kadınlara istihdam sağlamış oluyoruz. Bu durumda da şu an çok iyi ilerliyoruz. Hem bir kadın girişimci olarak hem de ekip arkadaşlarımın kadın olması beni daha da onurlandırıyor. Daha güzel işler yapacağımızı düşünüyorum kadınlar olarak. Ürünlerimiz taleplere göre değişiyor ama en çok giden masaüstü organizer, kalemlik, saksı stantları ve müşterilerimizin özel istekleri olursa onları da el işçiliğiyle yapıyoruz. Panolar, tablolar, iş yerlerine özel isimli kalemlikler ve hediyelikler yapıyoruz. Türkiye'deki farklı online pazar yerlerinden de satışlarını gerçekleştiriyoruz. Biz bu işe evimizin bahçesinde başladık, evimizin altında iki atölyemiz bulunuyor. Amacımız daha da büyümek, daha sonrasında fabrika haline getirmek, daha çok kişiye istihdam sağlamak, hem kazanmak hem kazandırmak istiyoruz" dedi.

Esra Düzgün, her kadının bir yeteneği olduğunu söyleyerek, kadınlara tavsiyelerde bulundu. Düzgün, "Muhakkak her bir kadının bir yeteneği vardır. Bir kadın isterse kesinlikle başarır, eğer aklında bir iş varsa kesinlikle bunu hemen hayata geçirsin, kendisi de inanamayacak yapacak yani. Bunu çünkü bende söyledim yapabilir miyim yapamaz mıyım. Çivi çakmayı bilmiyordum ama şu an gördüğünüz gibi hiç kimseden bir farkım yok. Onlar da yapabilir, istedikten sonra başarabilirler" dedi. - NİĞDE

Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor
Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor
Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor

İstihdam, Türkiye, Niğde, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çivi çakmayı bilmiyordu, şimdi tüm Türkiye'ye satış yapıyor - Son Dakika


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