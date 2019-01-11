Çivi Hırsızları Yakalandı
1 saat önce
Nevşehir'de bir inşaattan demir ve çivi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Nevşehir
'de bir inşaattan demir ve çivi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesinde bir inşaattan 400 kilogram demir ve 25 kilogram çivilerin çalınması sonucu meydana gelen inşattan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında yaşı küçük 2 çocuk yakalandı. Polis
ekipleri tarafından yakalanan hırsızların yaşları küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:11 Kaynak: İHA
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