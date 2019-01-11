Son Dakika Haberleri: Çivi Hırsızları Yakalandı

Çivi Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir'de bir inşaattan demir ve çivi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çivi Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'de bir inşaattan demir ve çivi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesinde bir inşaattan 400 kilogram demir ve 25 kilogram çivilerin çalınması sonucu meydana gelen inşattan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışmalar sonrasında yaşı küçük 2 çocuk yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanan hırsızların yaşları küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:11 Kaynak: İHA

Polis, Nevşehir, 3. Sayfa
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